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Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
Виталий Веркеенко намерен получить реальные, действенные инструменты развития города
Глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО принимает участие в VI Всемирном саммите городов (WCS) и Форуме мэров, который проходит в Сингапуре с 8 по 12 июля, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Всемирный саммит городов - это крупнейшая мировая площадка для обсуждения вопросов комплексного развития городских территорий, организуемая Правительством города-государства Сингапур с 2010 года. В этом году он пройдет под лозунгом «Будущее городов через инновации и сотрудничество». Ключевое мероприятие саммита - Форум мэров городов, в котором примут участие 149 глав городов мира. Россию на всемирном форуме кроме главы города Владивостока, представляет также главы Казани, которые получили персональные приглашения правительства Сингапура.
Традиционно на площадке саммита главы городов и ведущие мировые эксперты в сфере градостроительства и планирования обсудят комплексное развитие городских территорий через внедрение новых технологий и передовой опыт управления городским хозяйством. Одной из тем Форума мэров станет привлечение финансовых ресурсов, расширение участия бизнеса в инфраструктурных проектах и развитие государственно-частного партнерства, работа с инвесторами и альтернативные модели городского финансирования.
В рамках Всемирного саммита также пройдут такие крупные международные мероприятия, как симпозиум молодых лидеров WCS, Южноазиатский бизнес-форум и Сингапурский Международный транспортный Конгресс и церемония вручения международной премии имени Ли Куан Ю, присуждаемой городам за выдающиеся достижения в развитии территорий.
Перед отлетом глава Владивостока Виталий Веркеенко отметил, что для него важно не только познакомиться с инновационными технологиями и эффективными управленческими подходами, посмотреть на успешные примеры создания комфортных для жизни и гармонично развитых городов, но и получить реальные, действенные инструменты развития города.
Возможно, знакомство с опытом Сингапура, в том числе по созданию креативной и комфортной городской среды как для местного населения, так и для мощного туристического потока, станет катализаторов в процессе рождения идей преобразования Владивостока. Там, действительно, есть чему поучиться, и можно только приветствовать желание городской власти впитывать и реализовывать новые идеи развития приморской столицы.
Фото автора.
Ирина БАРАННИК. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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