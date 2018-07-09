На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль

С одноместными каютами, сауной и небольшим бассейном, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

АО «Восточная верфь» (Владивосток) построило сторожевой корабль «Дозорный» для сахалинских пограничников. Одна из отличительных особенностей корабля, приспособленного к суровым условиям северных морей, – наличие взлетной площадки для легкого вертолета и ангарного убежища прямо на борту.

Командиром корабля, прибывшего 6 июля в сахалинский порт Корсаков, стал капитан второго ранга Олег ГАБИДУЛЛИН, который служит на Сахалине с 2000 года после окончания Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова. Экипаж «Дозорного составляет 28 человек.

Одноместные каюты с душевыми кабинами, сауна и небольшой бассейн на судне обеспечивают пограничникам необходимый уровень комфорта в открытом море, отмечает пресс-служба Сахалинской области.

Начальник пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, генерал-лейтенант Сергей КУДРЯШОВ сообщил, что в Корсакове сейчас идет обновление фонда базирования сторожевых и боевых кораблей.

«Дозорный» - второе судно подобного класса, построенное для сахалинских пограничников. Первый аналогичный корабль уже несет службу у курильских берегов и базируется в основном на острове Шикотан. За последние три года флот сахалинского погрануправления также пополнили быстроходные катера «Мангуст» и корабль «Коралл».

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»

Верфь образована в 1952 году как Владивостокский судостроительный завод на базе судоремонтных мастерских и расположена в черте города Владивосток на берегу бухты Малый Улисс залива Петра Великого. В 1994 году завод акционирован и преобразован в ОАО «Восточная верфь» (c сентября 2015 года - АО). Верфь создавалась для строительства кораблей для Тихоокеанского флота, морских сил ФСБ. Предприятие является основным поставщиком кораблей для морских пограничных сил в Дальневосточном регионе России. В настоящее время директору ООО «Одиссей» Ирине ЛАЗАРЕВОЙ принадлежит 22,62% акций АО «Восточная верфь», Иннокентию ЛАЗАРЕВУ – 19,55%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото пресс-службы администрации Сахалинской области.