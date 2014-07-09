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Владивостокцы собирают гуманитарную помощь жителям юго-востока Украины
8 июля с 11:00 до 20:00 во Владивостоке возле кинотеатра New Wave Cinema состоялась акция по сбору гуманитарной помощи жителям юго-востока Украины. Организаторами выступили активисты молодёжного проект «Сеть». Они призвали жителей города Владивостока не оставаться равнодушными к такой трагедии и принять участие в акции помощи жителям этой части Украины.
Валерия Шевченко, активистка и пресс-секретарь регионального отделения молодежного проекта «Сеть» во Владивостоке, рассказала нам о благотворительной акции, проекте «Сеть» и неравнодушных людях города Владивостока.
- Здравствуйте, Валерия, скажите, много ли желающих принять участие в акции и помочь жителям Юго-Востока Украины?
На самом деле наша акция проходит с 11 часов утра, и уже пришло более 70 человек, и все люди, которые проходят мимо, подходят и интересуются, что здесь происходит. Мы, конечно же, им рассказываем, отвечаем на их вопросы. Многие предлагают деньги, но мы, естественно, финансовую помощь не берём, мы собираем исключительно гуманитарную помощь, отправляем их в аптеку и сопровождаем, подсказываем, что лучше купить. В основном люди отзываются о нашей акции положительно, без каких-либо негативных эмоций и с удовольствием помогают, кто чем может.
- Как вы и люди, помогающие вам в этом непростом деле, относятся к событиям, которые происходят на Украине?
- С пониманием. Люди в курсе, происходящих событий, да и я сама родом из Украины. Вся мои родные живут на Юго-Востоке, и для меня эта тема очень болезненная. Ежедневно погибают не только ополченцы, но и мирные жители, женщины и дети. В такое время у людей нет доступа к жизненно важным средствам, и мы стараемся всячески им помочь. Мы очень надеемся, что собранные сегодня медикаменты и продовольствие спасут чью-то жизнь.
- Какая помощь сейчас наиболее необходима и важна? Какое именно продовольствие?
- Я думаю, что в основном это медицинские препараты: антибиотики, обезболивающие, замораживающие средства, бинты, шприцы, марлевые повязки, йод, зелёнка. Приносят всё, что угодно: предметы личной гигиены, продукты длительного хранения, консервы, крупы, макаронные изделия, также приносят много одежды. Любая помощь сейчас очень важна.
- Как вам удаётся доставлять все собранные средства на Украину? Ведь там, говоря без преувеличения, происходят страшные события.
- Мы договариваемся с «Российскими железными дорогами». Из Владивостока мы направляем гуманитарную помощь прямиком в Ростов-на-Дону, там располагается лагерь для беженцев. Там же есть наше отделение «Сети». Ребята встретят груз, всё проконтролируют, затем продовольствие будет перераспределено на Донбасс. Несмотря на то что ситуация на Украине очень критическая, мы сделаем всё возможное, чтобы продукты и медикаменты были доставлены.
- Это первое мероприятие, которое вы организовываете?
- Во Владивостоке - да. А вообще наш проект «Сеть» основан в 11 городах России. Мероприятия уже были организованы в Новосибирске, Иркутске, Ростове-на-Дону и во многих других городах.
- Благотворительная помощь будет приниматься только сегодня? Или будет возможно оказать её в какие-то другие дни?
- Вообще да, сегодня, мы анонсировали, предупреждали людей, рекламировали, но такого ажиотажа мы не ожидали. Люди звонят, говорят, что не могут приехать сегодня, спрашивают, можно ли приехать завтра. Поэтому я думаю, что мы продлим акцию до завтра, и мы будем принимать помощь в нашем офисе.
- А что подвигло вас стать активистом этого благотворительного мероприятия?
- На Юго-Востоке живут все мои близкие и родные люди, ежедневно я созваниваюсь со своей тётушкой по скайпу, и она рассказывает мне до ужаса страшные вещи, как они прячутся всей семьёй в подвале, сидят там несколько суток при том, что в подвале всего 10 градусов, постоянно слышны выстрелы, люди пребывают в полнейшей апатии, и не хочется уже ничего делать, лишь уснуть и не проснуться. Конечно, это страшно, когда близкие тебе люди рассказывают такое. Это мероприятие- меньшее, что мы можем сделать, и мы искренне надеемся, что всё собранное продовольствие поможет как можно большему количеству людей.
Связаться с Валерией можно по телефону 8-924-328-97-98. Не оставайтесь равнодушными, ведь равнодушие, как говорил Антон Чехов, - это паралич души, преждевременная смерть.
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