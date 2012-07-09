Владивосток к саммиту готов

Практическую готовность Владивостока к саммиту АТЭС отметил во время визита в город премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ. О том, что «город полностью готов принять саммит», он заявил на Камчатке, куда направился после посещения Владивостока, сообщает РБК.

- Я считаю, что в целом ситуация подготовки к саммиту нормальная. Абсолютное большинство объектов готовы», - сказал Дмитрий Медведев. Но все же премьер заметил некоторые нюансы. Например, он предложил обратить внимание на акустику в построенном на острове Русском конференц-зале ДВФУ, где будут проходить все мероприятия саммита.

- Когда спикер говорит слишком быстро или далеко от микрофона, то ничего невозможно разобрать, - заметил премьер, дав указание устранить недоработку в ближайшие два месяца.

"Золотой Рог".