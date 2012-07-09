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В середине недели в Приморье нагрянут дожди

09 Июля 2012, 19:18 | Владивосток

Каждый новый июльский день мало похож на своего предшественника. Особенно по части погоды. Судите сами. В конце прошлой недели на Дальний Восток пожаловал циклон с фронтальными разделами, вызвавший дожди в Амурской области, на севере Приморья и в Хабаровском крае. А на Сахалине и Камчатке в эти же дни, как и на большей части территории Приморского края, было сухо и солнечно. Наступившая неделя изменила ситуацию. А погодой в Приморье вплотную займется поле пониженного давления, и особенно заметно это будет на примере краевой столицы.

Завтра при юго-восточном ветре температурный фон во ВЛАДИВОСТОКЕ начнет понижаться. Утром и днем местами туман. Воздух прогреется до +19...+21°C.

В ночь на среду начнется морось, которая днем перейдет в небольшой дождь, усилится юго-восточный ветер. В ночные часы температура воздуха составит +15...+17°C, днем +17...+19°C.

В среду, 11 июля, с Желтого моря на центральную часть Японского моря будет смещаться активный циклон, который своей северной периферией заденет южную половину Приморья. Он вызовет 11 и 12 июля небольшие и умеренные дожди в крае. Температурный фон в различных районах края составит от +15 до +32°C, в четверг температура воздуха понизится в среднем на 3 - 5 градусов по сравнению с предыдущим днем.

В ночь на четверг вероятность дождя во Владивостоке сохранится, прекращение осадков ожидается в утренние часы. Ветер перейдет к северному направлению, небо начнет проясняться, воздух прогреется до +22...+24°C, сообщает пресс-служба Примгидромета.

Со среды по пятницу дождливо будет в ХАБАРОВСКЕ. Дневная температура в столице соседнего края на этой неделе выше 19-25 градусов тепла не поднимется. С приходом ночи воздух в городе на берегу Амура остывает до плюс 13-17.

Во вторник ожидается гроза в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. А в пятницу и субботу здесь возможны кратковременные дожди. В дневные часы температура доходит до 23-28 градусов тепла. После захода солнца в столице Амурской области температура понижается до плюс 15-20.

Во вторник, четверг и пятницу ожидается дождь в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Тем не менее дневной температурный фон останется на прежнем уровне – 17-22 градуса тепла. С наступлением сумерек воздух в столице островной области становится чуть прохладнее – до 12-15 выше нуля.

До следующего понедельника не ожидается дождей в МАГАДАНЕ. Поэтому неслучайно, что здесь подросла дневная температура – до 16-20 градусов тепла. Стало покомфортнее в столице Магаданской области и с приходом ночи – до плюс 10-13.

Вновь самым сухим городом в нашем обзоре остается ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ – и на этой неделе здесь осадков не ожидается. Дневная температура ниже 12-17 градусов тепла не опустится. В ночные часы в столице Камчатского края тоже не холодно – до плюс 7-11.

"Золотой Рог".

Автор: По материалам информагентств
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