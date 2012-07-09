Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В середине недели в Приморье нагрянут дожди
Каждый новый июльский день мало похож на своего предшественника. Особенно по части погоды. Судите сами. В конце прошлой недели на Дальний Восток пожаловал циклон с фронтальными разделами, вызвавший дожди в Амурской области, на севере Приморья и в Хабаровском крае. А на Сахалине и Камчатке в эти же дни, как и на большей части территории Приморского края, было сухо и солнечно. Наступившая неделя изменила ситуацию. А погодой в Приморье вплотную займется поле пониженного давления, и особенно заметно это будет на примере краевой столицы.
Завтра при юго-восточном ветре температурный фон во ВЛАДИВОСТОКЕ начнет понижаться. Утром и днем местами туман. Воздух прогреется до +19...+21°C.
В ночь на среду начнется морось, которая днем перейдет в небольшой дождь, усилится юго-восточный ветер. В ночные часы температура воздуха составит +15...+17°C, днем +17...+19°C.
В среду, 11 июля, с Желтого моря на центральную часть Японского моря будет смещаться активный циклон, который своей северной периферией заденет южную половину Приморья. Он вызовет 11 и 12 июля небольшие и умеренные дожди в крае. Температурный фон в различных районах края составит от +15 до +32°C, в четверг температура воздуха понизится в среднем на 3 - 5 градусов по сравнению с предыдущим днем.
В ночь на четверг вероятность дождя во Владивостоке сохранится, прекращение осадков ожидается в утренние часы. Ветер перейдет к северному направлению, небо начнет проясняться, воздух прогреется до +22...+24°C, сообщает пресс-служба Примгидромета.
Со среды по пятницу дождливо будет в ХАБАРОВСКЕ. Дневная температура в столице соседнего края на этой неделе выше 19-25 градусов тепла не поднимется. С приходом ночи воздух в городе на берегу Амура остывает до плюс 13-17.
Во вторник ожидается гроза в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. А в пятницу и субботу здесь возможны кратковременные дожди. В дневные часы температура доходит до 23-28 градусов тепла. После захода солнца в столице Амурской области температура понижается до плюс 15-20.
Во вторник, четверг и пятницу ожидается дождь в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Тем не менее дневной температурный фон останется на прежнем уровне – 17-22 градуса тепла. С наступлением сумерек воздух в столице островной области становится чуть прохладнее – до 12-15 выше нуля.
До следующего понедельника не ожидается дождей в МАГАДАНЕ. Поэтому неслучайно, что здесь подросла дневная температура – до 16-20 градусов тепла. Стало покомфортнее в столице Магаданской области и с приходом ночи – до плюс 10-13.
Вновь самым сухим городом в нашем обзоре остается ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ – и на этой неделе здесь осадков не ожидается. Дневная температура ниже 12-17 градусов тепла не опустится. В ночные часы в столице Камчатского края тоже не холодно – до плюс 7-11.
"Золотой Рог".
Новости тематики
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Игорь Пушкарёв нашел в судебном процессе позитив
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
- Экологический праздник пройдет во Владивостоке в это воскресенье
- Владивосток впервые посетит японский парусник "Kaiwo Maru"
- Жителей и гостей краевой столицы приглашают на арт-фестиваль
Новости раздела
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Кинофестиваль EcoMovie не за горами
- У Владивостока снова нет места для мусора
- Игорь Пушкарёв нашел в судебном процессе позитив
- Путину задали острый вопрос из Владивостока
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"