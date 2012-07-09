У дальневосточников нынче в моде родословные

Память о своих предках люди берегут даже наперекор обстоятельствам, как было в отдельные периоды, когда неудобные, с точки зрения тогдашней идеологии, социальные аспекты попросту игнорировались, а само родословие считалось пережитком прошлого. Однако сейчас родословию уделяется все большее внимание, и все больше дальневосточников стремятся узнать как можно больше об истории своей семьи. Стартовавший в «ДК» в начале года проект «Дальневосточные корни» - этому наглядное подтверждение.

Результаты этого поиска зависят от разных факторов. У кого-то семейная память хранилась крепче, а кто-то совсем ничего не знает о своих предках. Виной тому и былое лихолетье, и желание забыть «неудобное» социальное происхождение, а то и суетность, безволие и лень, когда собственная биография кажется скучной и незначительной, да и недосуг заняться ею. Но ведь судьба страны складывается из судеб каждого из нас, судеб поколений.

И те, кто занимается этим основательно, помогая еще и другим в их поиске, безусловно, достойны уважения.

Например, Приамурское историко-родоведческое общество (ПИРО), созданное пять лет назад на базе Хабаровского краевого музея им. Н.И. ГРОДЕКОВА и Ассоциации музеев Дальнего Востока (www.hkm.ru) и охотно помогающее в поиске корней всем, кому не безразлична история своего рода, своего края и своего региона.

Гость «ДК» – Владимир ИВАНОВ-АРДАШЕВ, историк и публицист, писатель, действительный член Русского географического общества, редактор Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова.

– Владимир Васильевич, почему вы решили заняться родословием? Ваша личная семейная история этому как-то способствовала?

– Безусловно. Если бы не было семейных преданий, то и особого интереса к прошлому тоже бы, наверное, не было. Но мне повезло, и я застал своего прадеда, прожившего без малого сто лет. Поэтому родословную по материнской линии знал еще школьником до шестого колена. А вот по отцовской линии многое замалчивалось, но я все же узнал и о своих репрессированных предках, и об их донских и уральских корнях, позже дополненных ссыльными, забайкальскими.

А вообще на Руси ссыльным и каторжным никого не удивишь. Просто одни лучше знают свою родословную, а другие предпочитают не вспоминать либо ничего не знают о своих предках. Я же еще в детстве наслушался о заграничных скитаниях неродного деда, чья фамилия ИВАНОВ сменила куда более старинную и благородную фамилию АРДАШЕВ, уходящую корнями в Иран и Золотую Орду.

– Оттого и двойная фамилия, Иванов-Ардашев, которой вы подписываете свои книги?

– Да, это дань памяти моим предкам. Кстати, и научную статью о происхождении фамилии Ардашев тоже опубликовал. Называется она «Царские корни русских коробейников». Именно царские, иранского происхождения, а не каких-то мифических торговцев тканью ардашкой, которых углядел на базаре Владимир Иванович ДАЛЬ, автор известного словаря.

Кстати, первые Ардашевы, из татарских князей, еще со времен Ивана III, были дипломатами, советниками государя, военной элитой. Один из Ардашевых командовал отрядом, отличившемся при взятии Казани, другой – двумя столетиям позже вел следствие по делу мятежника Емельяна Пугачева. А столетием раньше, после разгрома Степана РАЗИНА, некоторых Ардашевых, в том числе и моих предков, выслали в Забайкалье.

Этому есть архивные подтверждения: документы по линии наших, забайкальских, Ардашевых прослеживаются до Ивана Ардашева, моего предка в седьмом колене, а уже начиная с его сына Евстигнея Ивановича 1771 года рождения их и вовсе немало.

– А в этническом отношении кем были ваши предки?

– По материнской линии – русские из Курской губернии, а вот по отцовской… сплошной интернационал, уходящий корнями к мятежному Дону – славяне, персы, евреи. Были и шведы, как и у других старожилов Улятуевской волости Забайкалья, куда после Полтавской битвы, в царствование Петра I выслали пленных шведских солдат. Такой необычный район был когда-то в Читинском уезде еще задолго до ссыльных декабристов. Богатый район, замечу, который уже в двадцатом веке пограбили вначале казаки белогвардейского атамана Семенова, а потом и Сталин добил окончательно, выслав «богатеев» на Енисей. Не пощадили даже семьи бывших красноармейцев и бойцов ГПУ, сражавшихся за советскую власть. Так, мой дед Георгий Ардашев, ставший бойцом ГПУ еще во времена Дальневосточной Республики, был репрессирован в 1928 году, что не помешало стать военным летчиком его сыну и моему отцу. Да и другие родственники из ссыльных Ардашевых становились военными, один даже до полковника артиллерии дослужился.

– Весьма необычно для детей репрессированных. И какое тому объяснение?

– Не знаю. Обычной случайностью это не объяснишь. Возможно, сыграла роль фамилия Ардашевых, тщательно замалчиваемая при советской власти. Уральские Ардашевы были в родстве с ЛЕНИНЫМ, и то, что от рук большевиков погиб двоюродный брат вождя, набросило завесу умолчания на всех Ардашевых, родственников и однофамильцев. Архивные поиски по линии Ардашевых были строжайше запрещены. У нас, помимо донского, прослеживается и пермский, уральский след в родословной.

– А с кем-нибудь из тех самых Ардашевых знакомы?

– Да, заочно. Получал весточки от внучатого племянника Ленина. Скорее всего, мы однофамильцы, и у нас, забайкальских Ардашевых, своя родословная.

– Этим и обусловлена тема былого лихолетья в ваших книгах?

– И этим тоже. В книге «Эхо Русского зарубежья» немного упомянул о своей родословной, умолчав разве что о своих этнических корнях, чтобы не раздражать тех, кто не любит библейские народы. А вообще груз памяти – тяжкий груз, что-то вроде личной Голгофы, пусть и крохотной, но от общей беды, пережитой когда-то. Этому и посвящен мой роман «Оружейная поляна». Книга, вообще-то, светлая, о любви и надеждах. И персонажи в ней добрые. Ну, а тема былых репрессий, она многогранна. Не обязательно изображать на каждой странице столбы с колючей проволокой, чтобы испытать боль за расстрелянное поколение.

– Обложка книги с каменной обезьяной на развилке дорог тоже символична…

– Конечно. Это маньчжурское надгробие с обезьяной на заброшенном погосте напоминает о приамурской глубинке, где села были вначале обескровлены сталинскими репрессиями, а позже добиты хрущевскими реформами. В таких селах я бывал в детстве. И книга моя – дань памяти предкам, реквием по приамурским селам, оставшимся лишь в нашей памяти.

– Сейчас много говорят о Столыпинском проекте освоения дальневосточной окраины. Вам эта тема близка?

– Да, это весьма интересный проект, хотя и запоздалый. Мои предки по отцу прожили в Сибири триста лет и то, что называют особым, сибирским характером, мне хорошо знакомо. Кстати, еще в девятнадцатом веке возникла идея обустройства Сибири, схожая с американской. Предлагалось даже создать Соединенные Штаты Сибири, дружественные России, но со своей спецификой. Сейчас геополитическая ситуация другая, но тяга сибиряков и дальневосточников к большей самостоятельности и, главное, умение работать – очевидны. Нужно лишь не мешать им, и Дальний Восток будет развиваться по-настоящему, оставаясь российским, а не той обезличенной и депрессивной территорией, которую ныне наблюдаем. Вот почему так важно знать историю и свои корни.

У некоторых моих знакомых в роду были и купцы, разжалованные офицеры, каторжане, ставшие до революции успешными предпринимателями, но потом снова попавшие под маховик репрессий. Один пример Николаевска-на-Амуре чего стоит. Некогда столица Дальневосточного региона, имевшая статус порто-франко, этот город в устье Амура был буквально напичкан российскими и зарубежными фирмами, что не мешало ему быть военно-морской крепостью. Почти как нынешний Владивосток, только меньшего масштаба. И город процветал, пока однажды, весной 1920 года, его не уничтожили партизаны, спалив дотла, а жителей угнали в тайгу, расстреляв перед этим «буржуев». И лишь сейчас запоздало вспоминают, каким полезным Отечеству был этот удивительный город. И мой давний знакомый, писатель и бывший эмигрант Валерий Юрьевич ЯНКОВСКИЙ однажды упомянул в письме, как его дяде повезло бежать из Николаевска на иностранном судне.

– Вы были знакомы с Янковским?

– И не только с ним, но и с писателями-эмигрантами Всеволодом Никаноровичем ИВАНОВЫМ, Альфредом Петровичем ХЕЙДОКОМ, Георгием Георгиевичем ПЕРМЯКОВЫМ, от которых узнал немало интересного о «русской Маньчжурии» и опубликовал книгу «Эхо Русского зарубежья». И тема эта интересна не только историкам и литературоведам, но и вообще любознательным читателям, которые заново открывают для себя тему Русского зарубежья.

А какие интересные судьбы! Был в прошлом году на Сидеми, где отмечалось столетие со дня рождения Валерия Юрьевича Янковского, и с удивлением обнаружил, как правнук легендарного шкипера Фридольфа ГЕКА, жившего некогда рядом с ВАСЮКЕВИЧАМИ, ЯНКОВСКИМИ, БРИНЕРАМИ, возрождает родовую усадьбу. И даже построил музей в память об этих смелых и энергичных людях, первопроходцах Приморья.

– А с другими дальневосточными родоведами сотрудничаете?

– Обязательно. Более того, владивостокский клуб «Родовед», на мой взгляд, самый авторитетный в регионе. Он, собственно, и начинал родоведческое движение на Дальнем Востоке, инициировал международную конференцию, выпустил около тридцати сборников.

– Вы ведь тоже выпускаете «Вестники ПИРО»...

– Да, они выходят дважды в год, тиражом 300 экземпляров. Они интересны своим жанровым разнообразием, тематика их обширна и охватывает судьбы людей, чьи предки жили не только на Дальнем Востоке и в Сибири. Авторы публикаций рассказывают об этом обстоятельно, находя в своей родословной не только «белые пятна», но и эпизоды, созвучные делам и заботам своих нынешних земляков, ибо в любой семейной истории есть нечто общее, объединяющее с малой родиной, да и Россией вообще. Так и складывается история Отчизны и Дальнего Востока в частности из судеб отдельных людей, и именно это осознание и формирует в итоге чувство патриотизма, ощущение принадлежности к своей Родине, своему региону.

Татьяна ОРЛОВА, «Дальневосточный капитал».