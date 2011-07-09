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Дипломат из США провела в ДВФУ «круглый стол» по экологии
Круглый стол на тему российско-американского сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и нераспространения ядерного оружия состоялся 6 июля во Владивостоке в Школе региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Участниками «круглого стола» стали студенты, преподаватели вуза, экологи Приморья. С докладом на встрече выступила второй секретарь посольства США в Российской Федерации, американский эколог Кристина Хэнселл. Она рассказала, в каких сферах экологии ведут деятельность совместные российско-американские рабочие группы.
«Экологическое сотрудничество с Россией началось не так давно, но уже успело набрать обороты. Создано несколько рабочих групп, которые занимаются вопросами ядерной безопасности и вопросами нераспространения ядерного оружия. Иногда бывает, что мнения российских и американских ученых расходятся, но это очень хорошо. Мы обмениваемся опытом, знаниями и результатами исследований, рассуждаем, спорим, а ведь в споре, как известно, рождается истина. Уверена, что в экологической сфере наши страны будут долго и плодотворно сотрудничать, потому что у нас много общих проблем», - считает американский дипломат.
Кристина Хэнселл большое внимание уделила американскому природоохранному закону Лейси, который действует на территории США и направлен на борьбу с ввозом в страну нелегальной древесины. Именно эта тема и стала поводом для дискуссии участников круглого стола. Согласно этому закону импортеры продукции из древесины, а также недревесных и пищевых ресурсов леса в США могут быть привлечены к уголовной ответственности, если этот товар был добыт нелегальным путем. А, как известно, проблема незаконной вырубки леса в России, а особенно в Приморье, стоит очень остро.
В своем выступлении гостья «круглого стола» затронула и проблему сохранения амурского тигра, занесенного в Международную Красную книгу. Многие российские и американские природоохранные фонды немало делают для сохранения и увеличения популяции этого грациозного, красивого зверя.
«Тигры – тема близкая сердцу многих народов. В американских зоопарках тигров больше, чем в зоопарках любой другой страны, но эти животные должны жить в тайге. В сентябре этого года в США выпустят почтовую марку с изображением тигра, цена которой будет выше стоимости обычной марки», - сказала эколог.
«Каждый желающий сможет приобрести такую марку и тем самым принять участие в сохранении тигра, ведь все средства от продажи будут перечислены в Фонд защиты амурского тигра. Кстати, США уже потратили почти $20 миллионов на программу помощи тиграм по всему миру», - заметила она.
Хэнселл считает, что у российско-американского экологического сотрудничества - хорошие перспективы.
«Существует еще большое количество областей, в которых интересы России и США совпадают, поэтому страны будут и дальше развивать свое сотрудничество», - отметила она.
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