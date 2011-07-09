Дмитрий Медведев: "Я буду ездить во Владивосток регулярно"

Среди представителей Федерального университета, участвующих в «Селигере-2011», и выпускница магистерской программы ДВФУ, японка Аюми Цукамото. Именно она 7 июля оказалась на встрече участников Международной смены Форума с Президентом РФ Дмитрием Медведевым. Аюми на протяжении двух лет училась в Дальневосточном федеральном университете, она хорошо говорит по-русски и очень хочет, чтобы в России не случилась катастрофа, подобная взрыву на японской АЭС «Фукусима». О будущем ядерной энергетики она и спросила главу государства.

АЮМИ ЦУКАМОТО:

- Хотела бы поблагодарить Российскую Федерацию и вас, господин президент, за поддержку, которую вы оказали Японии после тех трагических событий, связанных с землетрясением. Я здесь, в России, убедилась, что многие россияне испытывают хорошие чувства к Японии, помогают Японии, и очень рада была увидеть такую помощь и реакцию со стороны граждан России. Мой первый вопрос. После той трагедии, которая была в Японии, какого рода инициативы может предпринять Россия, чтобы разрешить эти проблемы?

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:

- Хотел бы ещё раз сказать, что трагедия Фукусимы, конечно, реально поразила весь мир и Россию, наших граждан. И вы абсолютно точно сказали о том, что было такое неподдельное движение и со словами соболезнования, и возможной помощи. Эта трагедия показала, несмотря на то что мы занимаемся инвестициями в самые высокотехнологичные сферы, несмотря на то что инновации приносят и деньги, и являются неотъемлемой частью нашей жизни, мир всё равно очень хрупкая штука. Очень хрупкая! И из таких катастроф нужно делать выводы. Какие?

Наш вывод следующий. Во-первых, такие катастрофы желательно предотвращать или по возможности уменьшать их последствия. Сделать это очень сложно. Тот, кто сегодня говорит: «Знаете, в Японии стандарты были какие-то неправильные применены». Это только часть правды. Хотя на самом деле, конечно, чем выше защита такого рода объектов, тем лучше.

Мы свою горькую чашу здесь выпили до дна в Чернобыле. И после этого наши стандарты в области атомной безопасности стали, я надеюсь, во всяком случае, весьма высокими, собственно, что подтверждается последующей практикой. Но это не значит, что все застрахованы от всего. Главное – правильно извлекать уроки.

И в этой ситуации, как мне представляется, очень важно, чтобы мы договорились с другими государствами (и с Японией, конечно, и с другими государствами) о том, как мы вообще будем заниматься ядерной энергетикой. Потому что сегодня у человечества нет никаких сил от неё отказаться.

Есть страны, которые говорят: «Нет, мы ничего делать не будем, мы всё позакрываем». Но знаете, я, во-первых, думаю, что это будет очень сложно. Во-вторых, если закроют атомные станции, будут использовать больше углеводородов. Вроде бы для России это неплохо, мы в этом смысле очень богатая страна, но это будет означать, что парниковый эффект и выброс СО, СО2 в атмосферу будет существенно больше.

Поэтому всё-таки ядерная энергетика должна жить. Но жить по новым правилам. И поэтому мы выдвинули специальный набор идей. Я озвучил эту идею во время саммита «восьмёрки», где я встречался и с премьером Японии господином Каном. И мне бы хотелось, чтобы эти предложения были рассмотрены всем мировым сообществом, приняты МАГАТЭ. И в этом случае мы всё-таки получим более безопасную систему защиты от такого рода проблем. Хотя всё равно это будет комплексная задача для всех для нас.

И ещё что я бы хотел вам сказать. Мы искренне желаем всем японцам отойти от этой трагедии, несмотря на то, что, конечно, людей не вернуть (это самое тяжкое последствие), мобилизоваться, поднять экономику и двигаться вперёд. А то, что японская нация умеет это делать блестяще, мы знаем. И история последних, по сути, 60 лет – это история блестящего подъёма Японии как государства. Я вам желаю успеха в этом плане.

АЮМИ ЦУКАМОТО:

- Спасибо. И я бы ещё хотела задать вопрос, если позволите.

Я проживала в течение двух лет во Владивостоке. Я увидела, как развивается город и регион в целом, особенно в плане подготовки к АТЭС. Вы посещали Владивосток несколько дней назад. Какой у вас взгляд на этот регион, и как он будет развиваться после саммита АТЭС?

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:

- Что касается Дальнего Востока, то здесь всё просто. Конечно, главное – чтобы он развивался, так же как и весь Дальневосточный регион. А здесь есть проблемы, причём проблемы, может быть, диаметрально противоположные тем, которые имеет Япония.

Владивосток как часть Дальнего Востока – это богатый край, но там немного людей, относительно немного. Потому что для нашей страны это, может быть, и не так мало. В самом Владивостоке живёт около 600 тысяч человек. Но на Дальнем Востоке, к сожалению, население не очень большое. И поэтому мы связываем развитие этого региона с тем, что туда будут приезжать молодые люди и трудиться, там будут новые рабочие места, и в этом случае как раз у региона будет блестящее будущее.

А что касается саммита АТЭС, знаете, я когда-то был на Окинаве – это был 2000 год, и там был саммит на острове Окинава. И что мне понравилось... Япония вложила туда очень немаленькие деньги. Сначала я подумал: зачем? Этот саммит – два дня, все разъедутся, никто потом и не вспомнит. А потом я, естественно, понял, что это просто способ развить одну из своих территорий.

И мы к этому саммиту АТЭС, который будет во Владивостоке, как и к другим, кстати, вопросам, включая даже Олимпиаду, которая будет у нас в 2014 году, относимся именно так, потому что это не только большое политическое или большое спортивное событие, но и просто возможность на самом деле дать какой-то толчок, инвестиционный толчок, сделать так, чтобы люди приезжали, чтобы туризм развивался. Поэтому я надеюсь, что после 2012 года во Владивостоке всё будет гораздо интереснее, чем сейчас.

Но и сейчас изменения неплохие. Я только что там был, как вы правильно сказали. Всё строится, даже приятно, когда глядишь на эту стройку. Мне так понравилось, что я там сделал несколько фотографий, вчера повесил в «Твиттере» как свидетельство того, как там всё быстро развивается.

АЮМИ ЦУКАМОТО:

- Спасибо большое! Наш университет тоже будет участвовать в саммите в 2012 году. Вы планируете посетить в ближайшее время Владивосток?

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:

- Я туда буду ездить регулярно.

Стенограмма беседы взята с Информационного портала для молодых журналистов.