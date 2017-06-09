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Особенные дети во Владивостоке получают поддержку

09 Июня 2017, 09:03 | Владивосток

Во Владивостоке продолжается реализация проекта «Звезда надежды». Благодаря финансовой поддержке от администрации города общественная организация инвалидов «Владивосток» проводит серию интересных и познавательных мастер-классов для детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, их родителей и всех желающих, а также помогает разобраться в вопросах реабилитации детей-инвалидов, социальной поддержке и других вопросах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Проект «Звезда надежды» был создан благодаря гранту от администрации Владивостока, - рассказала Оксана Гоголева, заместитель начальника отдела реализации программных мероприятий администрации города. - В рамках проекта работает подростковый клуб «Путеводная звезда», где ребят обучают азам кулинарии и многому другому, проводят интересные и познавательные мастер-классы по рисованию и декоративно-прикладному творчеству. А в «Родительской гостиной» рассказывают о реабилитации детей-инвалидов, социальном обслуживании, медицинской помощи, а также помогают оформлять необходимые документы и заявления в различные органы».

Как сообщают специалисты, стать участником проекта «Звезда надежды» могут все желающие жители города Владивостока. Участие во всех мастер-классах и занятиях бесплатное.

Так, 15 июня горожан приглашают принять участие в мастер-классе по украшению шаров - топиариев, а 16 июня всех желающих научат украшать венков цветами фоамирана. Занятия пройдут по адресу: улица Русская, 76.

Более подробную информацию о мероприятиях проекта «Звезда надежды», а также времени проведения мастер-классов можно уточнить по телефону: 233-91-76. 

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: звезда надежды  общественная организация  мастер-класс  владивосток 



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