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Мэрия Владивостока предлагает украсить все офисы на День города одним и тем же плакатом (ФОТО)
Администрация Владивостока предлагает использовать в оформлении учреждений на День города баннеры и плакаты, разработанные в единой концепции. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Во Владивостоке продолжается подготовка к празднованию 156-летия приморской столицы. Уже определены и подготовлены тематические торжественные и праздничные мероприятия для детей и взрослых. Семьи с детьми, предприятия, общественные организации готовятся к театрализованному шествию по Светланской, в городе проходит конкурс «Мой город у моря». Идет подготовка праздничной программы, которая пройдет 2 июля.
Традиционно приобретают праздничный облик школы, детские сады, витрины магазинов и фасады зданий, где располагаются различные организации и предприятия города. Администрация города предлагает всем желающим использовать для праздничного оформления баннеры и плакаты, разработанные в единой концепции празднования Дня города «Владивосток – здесь хочется жить!». Скачать макет можно на сайте администрации vlc.ru.
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