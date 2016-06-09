Мэрия Владивостока предлагает украсить все офисы на День города одним и тем же плакатом (ФОТО)

Администрация Владивостока предлагает использовать в оформлении учреждений на День города баннеры и плакаты, разработанные в единой концепции. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Во Владивостоке продолжается подготовка к празднованию 156-летия приморской столицы. Уже определены и подготовлены тематические торжественные и праздничные мероприятия для детей и взрослых. Семьи с детьми, предприятия, общественные организации готовятся к театрализованному шествию по Светланской, в городе проходит конкурс «Мой город у моря». Идет подготовка праздничной программы, которая пройдет 2 июля.

Традиционно приобретают праздничный облик школы, детские сады, витрины магазинов и фасады зданий, где располагаются различные организации и предприятия города. Администрация города предлагает всем желающим использовать для праздничного оформления баннеры и плакаты, разработанные в единой концепции празднования Дня города «Владивосток – здесь хочется жить!». Скачать макет можно на сайте администрации vlc.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.