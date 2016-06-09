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Владивостокские пляжи проверила специальная комиссия

09 Июня 2016, 14:37 | Владивосток

То, как арендаторы готовятся к купальному сезону и приёму отдыхающих, проверила городская комиссия по контролю за содержанием пляжей. Специалисты дали рекомендации пользователям прибрежных территорий. Теперь арендаторам предстоит пройти последнюю процедуру - подписать разрешение на работы пляжа в текущем сезоне. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В этом году администрация города Владивостока будет осуществлять контроль за пляжами на станции Санаторной (парк культуры и отдыха имени С. Лазо и «Ривьера-Лагуна») и в районе бухты Лазурной (ООО «Лотс» и «Вояж+»). Остальные прибрежные территории, где разрешено купание, находятся в собственности федеральных и краевых властей.

Как отметил начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами Игорь Козюра, все четыре городских пляжа готовы к купальному сезону, им осталось лишь предоставить комиссии некоторые документы и получить разрешение на ведение деятельности в этом сезоне.

Напомним, что Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю по результатам мониторинга качества воды рекомендует горожанам купаться в районе станции Санаторной, бухты Лазурной, бухты Кетовой, бухты Три Поросенка, бухты Воевода на острове Русском, бухты Пограничная и бухты Старка на острове Попова.

Официально купальный сезон во Владивостоке стартует 15 июня.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: купальный сезон  владивосток  пляж 



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