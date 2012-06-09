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Налоговая инспекция Первомайского района г. Владивостока изменила адрес
ВЛАДИВОСТОК, 9 июня, ZRPRESS. С 1 июня 2012 года Инспекция Федеральной налоговой службы по Первомайскому району города Владивостока в связи с переездом находится по новому адресу: ул. Овчинникова, 34-а (в здании бывшего ИФНС России по Первореченскому району г. Владивостока).
Режим работы районной налоговой инспекции остается прежним:
понедельник, среда с 8 до 17 часов;
пятница с 8 до 15 часов 45 минут;
вторник, четверг с 8 до 20 часов
Каждая первая и третья суббота месяца - с 10 до 15 часов.
Вместе с тем граждане имеют право получать выписки из единых государственных реестров о конкретном юридическом лице либо индивидуальном предпринимателе в любом регистрирующем (налоговом) органе края, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Приморскому краю.
«Золотой Рог».
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