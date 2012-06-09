Налоговая инспекция Первомайского района г. Владивостока изменила адрес

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня, ZRPRESS. С 1 июня 2012 года Инспекция Федеральной налоговой службы по Первомайскому району города Владивостока в связи с переездом находится по новому адресу: ул. Овчинникова, 34-а (в здании бывшего ИФНС России по Первореченскому району г. Владивостока).

Режим работы районной налоговой инспекции остается прежним:

понедельник, среда с 8 до 17 часов;

пятница с 8 до 15 часов 45 минут;

вторник, четверг с 8 до 20 часов

Каждая первая и третья суббота месяца - с 10 до 15 часов.

Вместе с тем граждане имеют право получать выписки из единых государственных реестров о конкретном юридическом лице либо индивидуальном предпринимателе в любом регистрирующем (налоговом) органе края, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Приморскому краю.

«Золотой Рог».