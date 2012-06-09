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Саммит АТЭС - 2012
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Хочешь быть волонтером саммита АТЭС-2012 во Владивостоке – будь им!

09 Июня 2012, 17:44 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня, ZRPRESS. Продолжается прием заявок на волонтерские позиции для работы на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет во Владивостоке в сентябре. Студентов и курсантов вузов Приморского края приглашают поучаствовать в этом уникальном для России мероприятии.

Как сообщили специалисты Департамента молодежной политики ДВФУ, на саммит АТЭС–2012 планируется привлечь около 2 тыс. волонтеров. Эти инициативные ребята будут сопровождать делегации, помогать при переводе на языки стран АТР, содействовать организаторам деловых заседаний, способствовать гостям ориентироваться во Владивостоке и на острове Русском, а также выполнять множество других полезных и нужных функций.

С 20 августа волонтеры будут проходить специальное обучение, а 2 сентября начнется Неделя саммита АТЭС, которая продлится до 9 сентября.

«Волонтеры приобретут уникальный опыт, специальные навыки и знания, которые пригодятся им при трудоустройстве и развитии карьеры. Студентам определенного набора специальностей, связанных с языковой подготовкой, международными отношениями будет засчитана производственная практика», - рассказал директор Департамента молодежной политики ДВФУ, Максим Пряженников.

Чтобы стать волонтером саммита АТЭС-2012, необходимо соответствовать следующим требованиям - возраст не менее 18 лет (по состоянию на 31 августа), владение английским языком на высоком уровне, коммуникабельность и ответственность. Также приветствуется знание других иностранных языков помимо английского. По итогам саммита лучшие волонтеры получат право поехать на Универсиаду-2013 в Казани и Олимпиаду-2014 в Сочи.

Для того чтобы попробовать себя в качестве волонтера и принять участие в главном событие этого года во Владивостоке, необходимо заполнить специальную форму на сайте www.volonter2012.ru. Прием заявок ведется до 15 июня 2012 года.

Алина Бабенко, газета "Золотой Рог" - ZRPRESS.ru.

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