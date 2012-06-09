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Дороги Владивостока
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Во Владивостоке активно ремонтируются дороги

09 Июня 2012, 17:16 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня, ZRPRESS. Ремонт дорог ведётся во всех районах краевого центра по нескольким направлениям - аварийно-восстановительные работы, капитальный ремонт проездов к многоквартирным домам и асфальтирование придомовых территорий.

Кроме того, бригады МУПВ "Дороги Владивостока" вышли на восстановление дорожного полотна по ул.Бородинской, где в 2011 году проводились работы по прокладке системы водоснабжения и канализации. В настоящее время производится отсыпка дорожного основания, установка бордюрного камня и укладка нового асфальтобетонного покрытия.

Как сообщили в управлении содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока, строители завершают прокладку систем ливневой канализации по ул.Чкалова, 6-10 и устанавливают бордюрный камень. По улице Снеговой 123-125 демонтирован старый асфальт и бригады рабочих проводят подготовку дорожного основания к асфальтированию. По улице Сельской дорожные службы приступили к асфальтированию внутриквартальных проездов. В настоящее время ведётся укладка нижнего слоя толщиной 6 сантиметров, уложено более 200 тонн асфальтобетона.

После завершения укладки основного слоя строители восстановят благоустройство территории.

Завершен ремонт придомовой территории по ул.Тухачевского, 24-26. Во дворе этих домов появились новые бордюры, благоустроенные пешеходные дорожки и дорожное полотно.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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