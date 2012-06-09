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Администрация ДВФУ и студенты-юристы уладили спор

09 Июня 2012, 01:05 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня, ZRPRESS. Известная ситуация, сложившаяся со студентами-юристами ДВФУ, сдвинулась с «мертвой точки». Объяснить студентам суть возникшей проблемы и обсудить возможные варианты ее решения вызвались и. о. ректора ДВФУ Игорь Ватулин и проректор по учебной и воспитательной работе (он же директор Юридической школы ДВФУ) Владимир Курилов.

Напомним, что спор возник в тот момент, когда учебный блок Юридической школы не смог допустить к сдаче летней сессии большую группу студентов, доставшихся Школе «по наследству» от ДВГТУ, вошедшего в состав ДВФУ в прошлом году. Договор на обучение по (сокращенной) программе ВПО «Юриспруденция» за три с половиной года, который заключили студенты с техническим университетом, оказался нелегитимным: прием на эту программу был осуществлен с грубыми нарушениями. По российскому законодательству для поступления на сокращенную программу ВПО необходимо уже иметь на руках диплом о законченном высшем образовании или диплом о законченном среднем профессиональном образовании соответствующего профиля, которого у этих студентов на момент поступления не было.

Студенты и администрация университета сошлись на том, что самый оптимальный вариант разрешения возникшей ситуации – перевод студентов на другую форму обучения полной образовательной программы «Юриспруденция» (очно-заочную или заочную), нормативный срок обучения на которой шесть лет. Только тогда легитимность диплома, полученного по окончании, не сможет быть оспорена абсолютно никем.

Подобная ситуация возникала и в Инженерной школе, и Школе экономики и менеджмента ДВФУ, куда также после объединения вузов попали студенты, заключившие с прежней администрацией нелегитимные договоры. Позитивное решение проблемы в этих Школах уже нашли.

Осознавая, что студенты попали в такую непростую ситуацию не по своей вине, университет гарантирует этим ряд льготных условий. Во-первых, стоимость оплаты их обучения останется на прежнем уровне (студенты-заочники ЮШ сейчас платят в два раза больше). Более того: эта цена не будет претерпевать ежегодной индексации в соответствии с уровнем инфляции по региону. Во-вторых, студентам обеспечивается индивидуальный подход с возможностью как рассрочки платежей, так и выстраивания индивидуальных образовательных траекторий. Индивидуальный подход также означает и то, что каждый студент в силу своих способностей сможет закончить программу в более короткий срок.

Следующий шаг – заявления от студентов о переводе на другую форму обучения и заключение договоров с гарантией всех льготных условий, предоставляемых университетом (прежняя оплата и индивидуальные траектории). Далее последует соответствующий приказ и для студентов будет организована летняя сессия – уже на полностью легитимных основаниях.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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