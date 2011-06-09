Экономически активного населения меньше

В материале "Пенсионер повзрослеет?", опубликованном в "ЗР" № 90, была допущена досадная неточность в указании количества экономически активного населения - на самом деле представителей данной категории оказалось меньше. Приносим свои извинения и уточняем цифры.

Итак, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю на 2004 г., в крае проживают 2,03 млн человек. Из них 503,964 тыс., или 24% - пенсионеры. Численность экономически активного населения достигает 1,085 млн человек, или 53,5% от общей массы.