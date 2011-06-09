Во Владивостоке начата выдача удостоверений на льготный проезд

Выдача удостоверений на льготный проезд в общественном транспорте на 2006 год началась в воскресенье во Владивостоке. Об этом сообщили в управлении по исполнению программ по поддержке населения городской администрации.

Напомним, согласно распоряжению главы города получить документ, дающий право на проезд со скидкой в 50 и 100%, смогут представители 21 категории, среди них - ветераны, инвалиды, пенсионеры, участковые милиционеры, школьники и другие.