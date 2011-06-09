Улицы Владивостока готовят к Новому году

Ровно за пять дней до начала Нового года Владивосток оденется в праздничную иллюминацию, а на отдельных городских трассах работы по украшению уже ведутся. Правда, праздничная подсветка пока появилась только на центральных улицах города.

Всего в этом году на новогоднее украшение Владивостока из местного бюджета выделено около 2 млн руб. На эти деньги будут приобретены гирлянды, светящиеся снежинки, елочки и еще много разной иллюминации.