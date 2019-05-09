Экс-мэр Владивостока поздравил владивостокцев с Днем Победы

Игорь Пушкарёв: «Всех гостей и жителей города Воинской славы Владивостока - с Победой!»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал пост в социальных сетях, в котором он поздравил жителей Владивостока в праздником:

«Сегодня уже 74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Время неумолимо бежит, и живых свидетелей фашизма - наших дедов и прадедов - с каждым днём становится меньше.

Уважаемые наши ветераны Владивостока и Приморья! Мы чтим и помним Ваш Подвиг во имя Родины. Земной вам поклон и вечная слава!

Всех тех, кто сегодня гордо несёт портрет «своего» героя Великой Отечественной войны в Бессмертном полку, всех гостей и жителей города Воинской славы Владивостока - с Победой!»