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Экс-мэр Владивостока поздравил владивостокцев с Днем Победы
Игорь Пушкарёв: «Всех гостей и жителей города Воинской славы Владивостока - с Победой!»
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал пост в социальных сетях, в котором он поздравил жителей Владивостока в праздником:
«Сегодня уже 74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Время неумолимо бежит, и живых свидетелей фашизма - наших дедов и прадедов - с каждым днём становится меньше.
Уважаемые наши ветераны Владивостока и Приморья! Мы чтим и помним Ваш Подвиг во имя Родины. Земной вам поклон и вечная слава!
Всех тех, кто сегодня гордо несёт портрет «своего» героя Великой Отечественной войны в Бессмертном полку, всех гостей и жителей города Воинской славы Владивостока - с Победой!»
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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