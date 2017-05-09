Приморье встречает 72-ю годовщину Великой Победы (фото)

В торжествах принимают участие десятки тысяч человек

Приморье широко отметило 72-ю годовщину Великой Победы. В этом году праздничные мероприятия проходят во всех муниципалитетах края.

Глава региона, который принял участие в торжественных мероприятиях, поздравил собравшихся с праздником, отметив вклад приморцев в Победу.

«Наша страна приняла на себя самые жестокие удары врага. Битва за жизнь, свободу и Отечество, за всё, что для нас дорого и свято, развернулась от Заполярья до Черноморского побережья. Приморцы, как и весь наш многонациональный народ, всеми силами приближали долгожданный час Победы. Они стояли насмерть на подступах к непокоренному Ленинграду, были среди тех, кто остановил фашистов под Москвой, сражался за каждый дом и улицу Сталинграда, повернул вспять врага на Курской дуге. Гордость края – моряки-тихоокеанцы – героически сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Имена приморцев, отдавших за Победу свою жизнь, золотыми буквами вписаны в историю нашей Родины», – подчеркнул Губернатор.

Владимир Миклушевский призвал приморцев склонить головы в знак светлой памяти тех, кто остался на полях сражений, кто увидел залпы победного салюта, но не дожил до наших дней, тех, кто ковал Победу в тылу. Особые слова благодарности и пожелания крепкого здоровья, тепла и заботы родных и близких глава региона выразил ветеранам.

«Вы не отступили в самый тяжелый час. Победив в самой разрушительной в истории человечества войне, вы в короткие сроки смогли восстановить страну из руин. Сегодня плечом к плечу с вами стоим мы, ваши дети, внуки и правнуки – наследники Великой Победы. Ваше умение ценить жизнь, каждую её секунду, беречь любовь и дружбу – всегда для нас будем примером. Наш долг – быть достойными вас», – от лица всех приморцев обратился к ветеранам губернатор.

Фото Vl.Ru, Zrpress.Ru/