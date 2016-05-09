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Дороги Владивостока в День Победы перекроют на 6 часов
В связи с проведением масштабного праздничного парада 9 мая во Владивостоке ограничат парковку и автомобильное движение по нескольким улицам. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Для обеспечения безопасности участников мероприятия с 7.00 до 14.00 будет запрещено автомобильное движение по следующим улицам:
– Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;
– Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;
– Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;
– по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;
– Корабельная Набережная: от дома № 73 по улице Светланская до дома № 1 по Океанскому проспекту;
– Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланская;
– Батарейная: от пересечения с улицей Западная до дома № 2 по улице Батарейная;
– Верхнепортовая: от дома № 2 по улице Верхнепортовая до дома № 30 по улице Верхнепортовая;
– 1-я Морская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Посьетская;
– по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
Кроме того, с 6.00 и до 23.00 движение и парковка автотранспорта будут ограничены на улицах:
– по улице Корабельная Набережная: от дома № 1-а по Океанскому проспекту до дома № 73 по улице Светланская;
– по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская;
– по улице Батарейная: от пересечения с улицей Западная до дома № 2 по улице Батарейная;
С 21 часа 30 минут до 23 часов:
– по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;
– по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Уборевича;
– по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;
– по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом», – сообщили в ведомстве.
Для удобства жителей края и предотвращения транспортных коллапсов будет организован временный объезд по улицам Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого.
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