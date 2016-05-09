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Дороги Владивостока в День Победы перекроют на 6 часов

09 Мая 2016, 10:00 | Владивосток

В связи с проведением масштабного праздничного парада 9 мая во Владивостоке ограничат парковку и автомобильное движение по нескольким улицам. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Для обеспечения безопасности участников мероприятия с 7.00 до 14.00 будет запрещено автомобильное движение по следующим улицам:

– Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

– Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;

– Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

– по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

– Корабельная Набережная: от дома № 73 по улице Светланская до дома № 1 по Океанскому проспекту;

– Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланская;

– Батарейная: от пересечения с улицей Западная до дома № 2 по улице Батарейная;

– Верхнепортовая: от дома № 2 по улице Верхнепортовая до дома № 30 по улице Верхнепортовая;

– 1-я Морская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Посьетская;

– по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

Кроме того, с 6.00 и до 23.00 движение и парковка автотранспорта будут ограничены на улицах:

– по улице Корабельная Набережная: от дома № 1-а по Океанскому проспекту до дома № 73 по улице Светланская;

– по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская;

– по улице Батарейная: от пересечения с улицей Западная до дома № 2 по улице Батарейная;

С 21 часа 30 минут до 23 часов:

– по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

– по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Уборевича;

– по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

– по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом», – сообщили в ведомстве.

Для удобства жителей края и предотвращения транспортных коллапсов будет организован временный объезд по улицам Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: дорога  день победы 



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