В честь Дня Победы во Владивостоке пройдут праздничные мероприятия (список)

Общегородские мероприятия, посвященные 71-й годовщине Великой Победы:

. 9 мая в 9 часов - торжественное возложение венка и цветов к памятнику «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»;

· 9 мая в 10 часов - парад Победы;

· 9 мая в 11 часов – шествие горожан «Бессмертный полк»;

· 9 мая в 13 часов - праздничное мероприятие для ветеранов «Солдатская каша» (Адмиральский сквер);

· 9 мая – сразу после шествия «Бессмертный полк» стартует праздничная дневная концертная программа и работа тематических локальных площадок (площадь Борцов Революции);

· 9 мая в 20 часов – праздничная вечерняя концертная программа «Весна Победы»; (площадь Борцов Революции);

· 9 мая в 22 часа – праздничный фейерверк.

Кроме того, торжественные и праздничные мероприятия в честь 71-й годовщины Победы проходят во всех районах Владивостока, в муниципальных школах и библиотеках.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.