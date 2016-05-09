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В честь Дня Победы во Владивостоке пройдут праздничные мероприятия (список)
Общегородские мероприятия, посвященные 71-й годовщине Великой Победы:
. 9 мая в 9 часов - торжественное возложение венка и цветов к памятнику «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»;
· 9 мая в 10 часов - парад Победы;
· 9 мая в 11 часов – шествие горожан «Бессмертный полк»;
· 9 мая в 13 часов - праздничное мероприятие для ветеранов «Солдатская каша» (Адмиральский сквер);
· 9 мая – сразу после шествия «Бессмертный полк» стартует праздничная дневная концертная программа и работа тематических локальных площадок (площадь Борцов Революции);
· 9 мая в 20 часов – праздничная вечерняя концертная программа «Весна Победы»; (площадь Борцов Революции);
· 9 мая в 22 часа – праздничный фейерверк.
Кроме того, торжественные и праздничные мероприятия в честь 71-й годовщины Победы проходят во всех районах Владивостока, в муниципальных школах и библиотеках.
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