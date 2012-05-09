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Юлия Якуш: Во Владивостоке работа по ЕГЭ налажена четко
ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля, ZRPRESS. Всего лишь месяц остался до завершения учебного года и начала экзаменов у выпускников-2012. В гостях у газеты "золотой Рог" директор МОУ СОШ №56 г. Владивостока Юлия Якуш.
Досье "ЗР": Юлия Ивановна Якуш по образованию - учитель обществознания и истории, в школе работает 22 года, из них три – директором. С момента введения ЕГЭ является одним из руководителей пункта приема государственных экзаменов в Приморском крае.
- Юлия Ивановна, как вы поняли, что хотите стать учителем?
- Это желание пришло еще в школе. Я очень полюбила историю и уже в 10-м классе решила, что буду историком. После окончания школы у меня не было вопроса, куда поступать – только на исторический факультет ДВГУ.
- Вы учились в школе в советские времена, вам не кажется, что сегодня сама школа изменилась? Нравы стали жестче, учиться сложнее, учителя и ученики враждебнее относятся друг к другу…
- Конечно. Изменилось общество и, естественно, изменилась школа. Что-то стало лучше, что-то хуже, но понимаете, в принципе, все эти проблемы - они вечные: проблемы поколений, нравственности - это же во все времена было. Хотя, естественно, изменения произошли.
- Многие говорят, что в советские времена люди были добрее. Вы согласны с этим?
- Бесспорно, во времена Советского союза больше внимания уделялось нравственности, воспитанию. И я, конечно, рада тому, что сейчас, после полного беспредела перестройки, общество стало все-таки переходить к осознанию того, что нравственное воспитание необходимо. И, естественно, совершенно логично и правильно начинать воспитание с молодых лет - то есть, конечно, со школы.
- Как вы думаете, в чем основная проблема современного школьника?
- В первую очередь это, наверное, инфантильность современных детей. Мы их сами сделали такими излишней опекой. У Жюля Верна был пятнадцатилетний капитан, а наши ребята все-таки очень далеки от многих проблем. Родители их осознанно изолируют, излишне опекают, я считаю, что это неправильно. Больше внимания нужно уделять ответственности, переходить от ненужной и часто излишней опеки к тому, чтобы больше требований выдвигать. Требования должны быть разумные, конечно, но они необходимы. Иначе никак.
- То есть вы считаете, что инфантильность современных детей - это в основном вина родителей?
- Возьмем в качестве примера азиатскую модель, у них есть идеология. Китайцы сделали грандиозный прорыв, и сейчас говорят, что европейские общества начинают воспитывать планктон. Это вообще в целом проблема нашего общества. Главное - ответственность учащегося за свои результаты, за плоды обучения. У нас, на мой взгляд, самая главная беда в том, что мы все перекладываем на школу и совершенно ничего не предъявляем себе, родителям, и самому учащемуся. Конечно, и учитель, и администрация школы должны нести ответственность, но обвинять за то, что определенная группа подростков сегодня вообще не учится, только школу и учителя нельзя. Это общая ответственность. И, в первую очередь, сами ребята должны пересмотреть свое отношение к учебе.
- Многие ученики сегодня понимают, что они ответственны за свою учебу и будущее.
- И слава богу. Но многие совершенно пассивны к своему будущему.
- По вашему мнению, что влияет на это? Воспитание, или, может быть, окружение?
- Все влияет. Нельзя выделить что-то одно - все в комплексе. Приоритеты должны расставляться обществом, ну и, конечно, семьей. Семья первична. Если были заложены данные, базовые ценности, если в семье занимаются ребенком, то это будет, будет в ребенке. Ну, естественно, есть всякие исключения, мы сейчас не о них говорим. Школа должна действовать с родителями едино, потому что цель у нас одна - это воспитание успешного, нравственного человека. Здесь нам с родителями делить нечего, и они должны быть нашими союзниками и сподвижниками.
- Кстати, в школу часто вызывают родителей. Хулиган – маму (папу) в школу. Это помогает?
- Конечно, помогает, другого выхода нет. Я еще раз повторю, нам с родителями нужно действовать сообща, ведь цель вызова в школу - донести те проблемы, какие есть, и найти пути их совместного решения. Это ведь не какое-то линчевание, бичевание и так далее! Цель - расставить проблемы и найти пути решения, поэтому очень важно искать с родителями все точки соприкосновения.
- Вы затронули проблему нравственности. Сейчас в школе ввели предмет "Основы религиозной культуры и светской этики". Что думаете по этому поводу? Вы "за" или "против"?
- Конечно "за". Во-первых, этот предмет раскрывает новые грани личности, дает возможность лучше узнать историю, культуру своей страны, религия - важная ее часть. Во-вторых, главная задача этого предмета - дать и философское представление, и значение религии в жизни человека. Этот предмет ни в коей мере не заставляет принимать те или иные установки.
- В идеале не должен заставлять…
- Учебники по "Основам религиозной культуры" совершенно корректны, в некоторых аспектах, я бы даже сказала, выхолощены, но они проверены, протестированы. Естественно, какие-то изменения еще будут вноситься. Но я вас уверяю: учебники носят просветительский характер, адаптированы для обучения четвертого класса и никакого насаждения религии не преследуют. Ну и потом, в основе любой человеческой морали, хотим мы этого или не хотим, лежат религиозные постулаты. Все равно, верим мы или не верим, мы живем по принципам "не убий", "не укради" - это общечеловеческие ценности, мы же не задаемся вопросом о том, что это именно Христос сказал. Здесь религия неотделима от морали, и что плохого, если дети будут с этим знакомиться? Посмотрите, что происходит в интернете, на телевидении, которые занимают большую часть в умах современной молодежи - там просто выплеск агрессии и насилия. Поэтому я ничего страшного не вижу, если та же церковь будет приходить в школы. Я опять-таки повторю: мы не призываем и не делаем детей верующими, а именно знакомим с религией, как с частью мировой культуры.
- Однако вопрос в том, должна ли школа воспитывать не только интеллектуально, но и духовно?
- Школа всегда воспитывала нравственно, и она должна продолжать это делать, потому что духовное становление человека не менее важно, чем интеллектуальное. В идеале все должно быть гармонично и комплексно, потому что ребенок проводит очень много времени в школе. С другой стороны, уроки литературы разве можно не считать нравственными? Самые нравственные уроки. Уроки истории, обществознания - это тоже уроки нравственности. Ну и сама личность учителя всегда оказывает влияние на ребенка. Его манера поведения, вся его работа - это точка зрения, которая невольно формируется у ученика. В свое время Черчилль сказал, что у учителя власти больше, чем у премьер-министра. Ведь в школе происходит формирование человека, его лепка. Поэтому, я считаю, просто преступно отделять нравственное воспитание от обучения.
- Ученики нередко относятся враждебно к учителям, как вы к этому относитесь?
- На мой взгляд, это, в принципе, тоже естественный процесс. Ребята находятся в школе большое количество времени, и подростковый возраст проходит, в любом случае, через отрицание взрослого опыта. Неприятие - это особенности физиологии, будем говорить. Когда подростки начинают говорить: "Я все сделаю", "Я сам построю жизнь" - это нормально. Конечно, бывают какие-то чрезмерные аспекты, но в целом - это все естественно, человек должен пройти становление. Крушение идеалов всегда проходит на каком-то этапе, и подростковое отрицание - тоже закономерность, ее нужно знать и уметь с ней работать.
- Вы работаете в приемной комиссии Единого государственного экзамена. Расскажите об этом подробнее.
- Да, я уже четыре года работаю руководителем пункта приема ЕГЭ, была уполномоченным Государственной экзаменационной комиссии в Приморском крае. Сам Единый государственный экзамен я считаю очень процедурным. Точные предметы нет никаких проблем сдать, еще можно говорить что-то о гуманитарных. Приморский край поздно, на последней стадии эксперимента вошел в систему ЕГЭ. Однако я вам хочу сказать, что во Владивостоке работа по Единому государственному экзамену налажена очень четко, все отстроено совершенно идеально, насколько это возможно. И показатели оценок говорят о том, что Приморский край подходит к сдаче ЕГЭ очень честно, нарушений нет.
- Какие в среднем оценки по Приморью?
- То количество двоек, которые были получены по математике - прекрасный показатель того, что экзамены проводятся честно, и никаких нарушений в процедуре сдачи ЕГЭ нет. Хотелось бы, конечно, чтобы баллы были выше, но, в общем, в Приморском крае результаты средние по стране. Каждый год ЕГЭ заставляет подумать над тем, что нужно изменить, а в целом, я считаю, что у нас в Приморье все отлажено, система отработана, специалисты обучены.
- Что бы вы хотели сказать, подводя итог нашей беседы?
- Хочется еще раз подчеркнуть, что школа - это отражение общества и хотелось бы, чтобы родители взаимодействовали с ней. У нас цель одна - чтобы ребенок вышел из стен школы успешным. Я без всяких красных слов скажу: самое приятное при встрече с бывшими учениками, когда они говорят, что у них все хорошо и рассказывают о том, чего они достигли. И это действительно греет душу.
Марина Соболева, "Золотой Рог".
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