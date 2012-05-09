В День Победы во Владивостоке вышел на маршрут "сталинобус"

ВЛАДИВОСТОК, 9 Мая, ZRPRESS. Акция по размещению на бортах городского транспорта портретов Сталина к памятным для страны воинским датам началась 2 года назад - в Санкт-Петербурге. За это время она расширила свою географию, набрала большое число сторонников и не меньшее - противников.

Как уже сообщало ИА "Приморье24", деньги за оплату работы рекламных агентств добровольцы - участники акции "Автобус Победы" - начали собирать загодя, для того, чтобы разместить изображение Верховного Главнокомандующего на транспорте в 30 городах России и зарубежья требуется более 2 миллионов рублей. Примечательно, что в этот раз в акции примет участие больше городов, чем во всех предыдущих акциях вместе взятых.

"Ничто не следует забывать. Мы помним всех от простого солдата, до Верховного Главнокомандующего. Отмечать годовщину Победы над фашизмом, обходя молчанием заслуги Сталина, все равно, что отмечать двухсотлетие победы в Отечественной войне 1812 года, замалчивая личности Кутузова, Барклая де Толли и Александра I", - говорит инициатор первой акции "Автобус Победы" и координатор акции в Москве Виктор Логинов.

Как стало известно ИА "Приморье24", "сталинобус" продолжит ездить по своему маршруту и после Дня Победы. Во Владивостоке организатором акции стала организация "Народный Комиссариат Исторической Достоверности" при поддержке приморской ячейки Всероссийского движения "Суть времени".

В то же время у акции нашлись и противники из числа правозащитников, которые утверждают, что тиражировать изображение такого неоднозначного правителя, как Сталин, в общероссийский праздник - неразумно и бесчеловечно.

«Золотой Рог».