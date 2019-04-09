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Губернатор Приморья не хочет делать ВКАД платной
Проект строительства Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) нуждается в изменении конфигурации, сообщил во время визита во Владивосток глава Минтранса РФ Евгений ДИТРИХ. «Есть нужный для города проект ВКАД. Но здесь нужны альтернативные пути. Этот проект был представлен. Надо задуматься о нем, посчитать и подумать, когда мы приступим к реализации. Договорились, что работу будем выполнять этапами», - сказал министр.
Ранее проект ВКАД оценивался в 70 млрд рублей. Для окупаемости предлагается сделать проезд по ней платным.
«Если придет инвестор и мы включим систему платы, это будет весьма сложно. Интенсивность движения не соответствует тем параметрам, которые могли бы привлекать инвесторов. Тут необходимо привлечение государственных денег. Необходимость ввода ВКАД существует, город перегружен, нужно выносить весь Эгершельд через Русский остров, снять напряженность до вокзала в сторону Русского острова. Мы будем готовить расчеты по интенсивности движения, по нагрузке, что это даст городу, как будут распределяться транспортные потоки, мы представим проект на общественные слушания, Минтрансу. А дальше после согласования на подготовку проектно-сметной документации и технико-экономическое обоснование необходимости строительства мы в этом году представим - у нас такая работа будет к осени готова», - сказал в свою очередь губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО.
Ранее сообщалось, что общая протяженность ВКАД может составить 22,6 км с объемом транспортного потока от 70 до 85 тыс. автомобилей в сутки при скорости 80 км/час.
ВКАД планируется построить вдоль Амурского залива. Новая дорога должна разгрузить основные магистрали Владивостока, а также избавить центр города от большегрузов. Строительство разделено на пять этапов, работы на которых можно производить параллельно или последовательно. Первый этап предполагает строительство мостов с полуострова Шкота на о. Елена и дальше на о. Русский.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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