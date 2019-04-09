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Сегодня суд вынесет приговор экс-мэру Владивостока
09 Апреля 2019, 10:54 | Владивосток
Наказание, которое потребовало обвинение, шокировало всех, кто следит за процессом
Сегодня, 9 апреля, Тверской суд Москвы огласит приговор экс-мэру Владивостока Игорю Пушкарёву, Андрею Пушкарёву и Андрею Лушникову.
Заседание начнётся в 11:00 (время московское). РИА VladNews будет вести онлайн-трансляцию из зала суда.
Отметим, что уже дважды заседания переносились по неизвестным причинам. Обвинитель просит для бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарёва 17 лет колонии строгого режима. Напомним, экс-мэр находится в московском СИЗО с 1 июня 2016 года.
Фото РИА Vladnews.
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