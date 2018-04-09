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К незаконным "прокатчикам" на набережной Цесаревича во Владивостоке нагрянула полиция
Сегодня в рейд по соблюдению законодательства гражданами и предприятиями всех форм собственности совместно с представителями административно-территориального управления Ленинского района Владивостока отправились и сотрудники полиции, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города. Главным местом, которое посетили проверяющие, стала набережная Цесаревича.
Как известно, с наступлением тепла некоторые «предприимчивые» граждане решили организовать здесь прокат велосипедов, гироскутеров, детских машин и работу батутов и других аттракционов. При этом никто из «прокатчиков» не несёт ответственность за безопасность детей на этих аттракционах.
Как подчеркнули представители Центра судоремонта «Дальзавод», который и является собственником территории, недобросовестные предприниматели работают здесь без разрешения. На просьбу прекратить свою деятельность отвечают отказом, поэтому собственники и попросили помощи у полиции и городской администрации.
«На территории набережной, прямо на прогулочной зоне, занимаются несанкционированной предпринимательской деятельностью. Неоднократно мы рекомендовали им прекратить свою деятельность, но они категорически отказываются», – отметил Альфред Оденёв, начальник отдела контрольно-пропускных пунктов «Дальзавода».
Он также добавил, что сейчас собственники территории готовят документы для передачи в следственные органы и прокуратуру для дальнейшего привлечения незаконных предпринимателей к ответственности.
По итогам рейда на лиц, которые осуществляют незаконный прокат велосипедов, детских электромобилей и другого оборудования, сотрудники полиции составили протоколы за нарушение статьи 14.1 КоАП РФ. Материалы об административных правонарушениях были составлены и за нарушение статей 9.1 и 7.23 краевого закона № 44 - КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае». За нарушение законодательства недобросовестным предпринимателям предстоит оплатить штрафы.
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