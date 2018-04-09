Во Владивостоке развернется масштабное строительство

Утверждены новые Правила землепользования и застройки Владивостокского городского округа. Соответствующее распоряжение опубликовано департаментом градостроительства Приморского края, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.

Ранее врио губернатора Андрей Тарасенко подписал постановление об утверждении изменений в Генеральный план Владивостока (обновленный генплан рассчитан на срок до 2036 года). Два этих важных обновленных документа позволят городу гармонично развиваться, привлечь инвестиции, сохранить его исторический облик и зеленые насаждения.

Такой документ, как Генеральный план отражает перспективы градостроительного развития города.

Так, в новом генплане предусмотрено строительство ВКАД – с мостами на остров Елены и остров Русский, другие транспортные объекты. В городе появятся десятки новых детских садов, школ, дома творчества, музыкальные школы, детские оздоровительные лагеря, спортивные залы и бассейны, дома культуры и парки.

Вдоль Амурского залива предусмотрено создание объекта «Берег Здоровья», на полуострове Назимова - парка Воинской славы, на набережной реки Объяснения по ул. Борисенко – концертного зала, юго-восточнее Зеленого угла, на вновь осваиваемых территориях, - крытого спортивного комплекса с искусственным льдом. В районе бухты Стеклянная предлагается к строительству стадион с трибунами, в районе Снеговой Пади - новый кинотеатр.

В Правилах землепользования и застройки, в отличие от генплана, отражено функциональное зонирование, определены виды разрешенного использования городских территорий (основные, условно разрешенные, вспомогательные), предельные параметры строительства, к примеру, такие, как высотность, процент застройки земельного участка, количество парковочных мест для того или иного вида объекта, процент озеленения и другие.

«Принятие новых Правил землепользования и застройки было необходимым, в том числе, для того, чтобы привести этот важнейший градостроительный документ в соответствии с обновленным федеральным законодательством, - говорит заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока Петр Карпов. – Кроме того, необходимо было закрепить в документе целый ряд важных для города решений».

Так, одним из самых актуальных вопросов стал вопрос максимального сохранения на территории Владивостока зеленых зон. В 2017 году администрацией Владивостока была проведена инвентаризация таких территорий, результаты направлены в администрацию Приморского края для учета в новых ПЗЗ. В итоге значительная их часть оказалась учтена в новом документе. В итоге площадь городских лесов, парков и скверов в городском округе в общей сложности составляет около 30 000 га.

Как рассказал Петр Карпов, в новых ПЗЗ появилась новая функциональная зона – зона исторического центра, где прописаны нормы, которые позволят максимально сохранить историческую застройку. Например, максимальная этажность зданий в этой зоне - шесть этажей максимальной высотой не более 30 метров.

Ужесточены нормы по ряду важных для жителей города параметров: например, в прежних правилах при строительстве жилого дома необходимо было предусмотреть одно парковочное место на каждые 100 кв. метров жилой площади. Теперь количество парковочных мест привязано не только к жилой площади, но и к количеству квартир. Другими словами, дома эконом-класса с квартирами небольшой площади также должны иметь достаточное количество машино-мест.

По предложению администрации города в ПЗЗ сохранена производственная зона, что остается важным условием развития Владивостока. Также для жилой функциональной зоны в список основных разрешенных видов использования по-прежнему входят объекты торговли, социально-бытового обслуживания, спорта и другие. Это позволит жилым микрорайонам развиваться и застраиваться комплексно.

Напомним, что проекты внесения изменений в основные градостроительные документы по заказу администрации Приморского края разработаны Институтом территориального планирования «Град» (г. Омск). В ходе каждого этапа слушаний разработчики знакомили жителей города с предлагаемыми планами территориального развития. Всего в публичных слушаниях, которые проходили во Владивостоке с 9 по 20 октября 2017 года, приняли участие более 3,5 тысяч человек.

Кроме того, в преддверии слушаний в помещении управления градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока состоялась экспозиция всех материалов генплана и правил землепользования и застройки, после ознакомления с которой граждане также вносили свои предложения. По итогам всей этой работы в протокол внесено более тысячи предложений от граждан и организаций.

В ходе подготовки изменений в основные градостроительные документы администрацией Приморского края проведены 133 заседания рабочей группы по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Владивостокского ГО, а также Артемовского, Надеждинского, Шкотовского. На заседаниях рассмотрено свыше 4 тысяч предложений. В администрации Приморского края отмечают, что около 70 процентов поданных предложений были учтены в проектах по внесению изменений в генеральный план и ПЗЗ Владивостокской агломерации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.