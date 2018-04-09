Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке развернется масштабное строительство
Утверждены новые Правила землепользования и застройки Владивостокского городского округа. Соответствующее распоряжение опубликовано департаментом градостроительства Приморского края, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.
Ранее врио губернатора Андрей Тарасенко подписал постановление об утверждении изменений в Генеральный план Владивостока (обновленный генплан рассчитан на срок до 2036 года). Два этих важных обновленных документа позволят городу гармонично развиваться, привлечь инвестиции, сохранить его исторический облик и зеленые насаждения.
Такой документ, как Генеральный план отражает перспективы градостроительного развития города.
Так, в новом генплане предусмотрено строительство ВКАД – с мостами на остров Елены и остров Русский, другие транспортные объекты. В городе появятся десятки новых детских садов, школ, дома творчества, музыкальные школы, детские оздоровительные лагеря, спортивные залы и бассейны, дома культуры и парки.
Вдоль Амурского залива предусмотрено создание объекта «Берег Здоровья», на полуострове Назимова - парка Воинской славы, на набережной реки Объяснения по ул. Борисенко – концертного зала, юго-восточнее Зеленого угла, на вновь осваиваемых территориях, - крытого спортивного комплекса с искусственным льдом. В районе бухты Стеклянная предлагается к строительству стадион с трибунами, в районе Снеговой Пади - новый кинотеатр.
В Правилах землепользования и застройки, в отличие от генплана, отражено функциональное зонирование, определены виды разрешенного использования городских территорий (основные, условно разрешенные, вспомогательные), предельные параметры строительства, к примеру, такие, как высотность, процент застройки земельного участка, количество парковочных мест для того или иного вида объекта, процент озеленения и другие.
«Принятие новых Правил землепользования и застройки было необходимым, в том числе, для того, чтобы привести этот важнейший градостроительный документ в соответствии с обновленным федеральным законодательством, - говорит заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока Петр Карпов. – Кроме того, необходимо было закрепить в документе целый ряд важных для города решений».
Так, одним из самых актуальных вопросов стал вопрос максимального сохранения на территории Владивостока зеленых зон. В 2017 году администрацией Владивостока была проведена инвентаризация таких территорий, результаты направлены в администрацию Приморского края для учета в новых ПЗЗ. В итоге значительная их часть оказалась учтена в новом документе. В итоге площадь городских лесов, парков и скверов в городском округе в общей сложности составляет около 30 000 га.
Как рассказал Петр Карпов, в новых ПЗЗ появилась новая функциональная зона – зона исторического центра, где прописаны нормы, которые позволят максимально сохранить историческую застройку. Например, максимальная этажность зданий в этой зоне - шесть этажей максимальной высотой не более 30 метров.
Ужесточены нормы по ряду важных для жителей города параметров: например, в прежних правилах при строительстве жилого дома необходимо было предусмотреть одно парковочное место на каждые 100 кв. метров жилой площади. Теперь количество парковочных мест привязано не только к жилой площади, но и к количеству квартир. Другими словами, дома эконом-класса с квартирами небольшой площади также должны иметь достаточное количество машино-мест.
По предложению администрации города в ПЗЗ сохранена производственная зона, что остается важным условием развития Владивостока. Также для жилой функциональной зоны в список основных разрешенных видов использования по-прежнему входят объекты торговли, социально-бытового обслуживания, спорта и другие. Это позволит жилым микрорайонам развиваться и застраиваться комплексно.
Напомним, что проекты внесения изменений в основные градостроительные документы по заказу администрации Приморского края разработаны Институтом территориального планирования «Град» (г. Омск). В ходе каждого этапа слушаний разработчики знакомили жителей города с предлагаемыми планами территориального развития. Всего в публичных слушаниях, которые проходили во Владивостоке с 9 по 20 октября 2017 года, приняли участие более 3,5 тысяч человек.
Кроме того, в преддверии слушаний в помещении управления градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока состоялась экспозиция всех материалов генплана и правил землепользования и застройки, после ознакомления с которой граждане также вносили свои предложения. По итогам всей этой работы в протокол внесено более тысячи предложений от граждан и организаций.
В ходе подготовки изменений в основные градостроительные документы администрацией Приморского края проведены 133 заседания рабочей группы по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Владивостокского ГО, а также Артемовского, Надеждинского, Шкотовского. На заседаниях рассмотрено свыше 4 тысяч предложений. В администрации Приморского края отмечают, что около 70 процентов поданных предложений были учтены в проектах по внесению изменений в генеральный план и ПЗЗ Владивостокской агломерации.
Новости тематики
- Во Владивостоке развернется масштабное строительство
- Во Владивостоке восстановят самый известный "советский" туалет
- Японцы разработают новый облик Владивостока
- Завтра во Владивостоке пройдет морской субботник
- Во Владивостоке хотят пустить грузовые поезда через центр города
- "Бессмертный полк" пройдёт по Владивостоку в День Победы
- Куда пойти во Владивостоке в предстоящие выходные
- У Владивостока появится свой гимн
- Во Владивостоке появилась новая улица
- Празднование Крещения во Владивостоке пройдёт на набережной Спортивной гавани - днём и ночью
Новости раздела
- Во Владивостоке развернется масштабное строительство
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Экс-глава Владивостока поддержал смелую инициативу директора музея имени Арсеньева
- Потомственный дворянин во Владивостоке рассказал, почему рухнула царская Россия
- Студентов и выпускников вузов зазывали на работу
- Эксперты назвали Веркеенко "демократическим лидером"
- Генконсульство США во Владивостоке прошло испытание "народным голосованием"
- В центре Владивостока временно ограничат движение
- Экс-мэр Владивостока предложил свой способ решения проблемы мусоросжигательного завода
- Горожане и гости Владивостока пожелали друг другу счастья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дело Магомедовых потопит Дмитрия Медведева и двух его приближенных
- Стало известно, кто контролирует аэропорт "Владивосток"
- Скандал с дефицитом льготных авиабилетов потребовал вмешательства полпреда Трутнева
- Россиянам будут запрещать звонить по телефону или водить машину
- Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
- Александру Костенко и Константину Богданенко ищут замену
- Доходы бедных россиян хотят облагать НДФЛ в 5%
- Игроки "Балтики" улетали из Владивостока двое суток
- Бизнес-империя Дарькина недосчиталась двух миллиардов
- Российская бюджетная медицина стремительно деградирует
"на набережной реки Объяснения по ул. Борисенко" А ЭТО ЧТО и ГДЕ????? и подъезд будет через БАЗАР???? "ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники" а самое главное в заметке "привлечение инвестиций" ". . . Остапа понесло. . . . . " те очередной ОРГАНЧИК, пора городу менять название на Глупово