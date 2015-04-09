Минобороны не дает построить дорогу на острове Русском

Чиновников администрации Владивостока засыпали жалобами жители острова Русского, которым из-за ужасного состояния дороги приходится добираться до дома по 2-3 часа и более, тогда как паромом, которого их лишили несколько лет назад, на дорогу от центра города до Подножья у них уходило всего 40 минут, пишет деловая газета «Золотой Рог».

В апреле 2014 года глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ пообещал, что дорожные работы на участке от ДВФУ до поселка Экипажный будут завершены уже в текущем году, а сама автодорога будет оборудована велодорожками и тротуарами. Минул год, но к дорожным работам так и не приступили.

Причина – нерасторопность Министерства обороны, из-за которого задерживается передача принадлежащих военным земель в муниципальную собственность. Об этом сообщил заместитель главы Владивостока Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ.

Передача длится уже девять месяцев, а тем временем жители острова вынуждены пользоваться разбитой грунтовкой.

«Мы разработали документацию на реконструкцию автодороги, которая состоит из пяти последовательных этапов – от асфальтовой дороги на мысе Вятлина до поселка Экипажный, затем до поселков Подножье, Рында, бухт Воевода и Боярин. По первым трем этапам еще в прошлом году было получено положительное заключение экспертизы. В этом году прошел экспертизу четвертый этап реконструкции, и сейчас направляем на экспертизу пятый этап. Но это земли Минобороны. В июле прошлого года мы начали процедуру передачи земель и, не дожидаясь оформления земли в муниципальную собственность, составили смету строительно-монтажных работ, провели торги на выполнение муниципального заказа, определили подрядчика. Но военные земли пока нам так и не передали, поэтому приступить к работам мы не можем. В итоге сидим и ждем. Процесс передачи идет, но когда он завершится, сказать сложно», - заявил Леонид Вильчинский.

«Дорога полностью разбитая, - соглашается вице-мэр. - Мы ее профилактически подсыпаем грунтом, проходимся по ней грейдером. Но какой смысл вкладывать огромные деньги в ее ремонт, когда у нас есть готовый проект реконструкции? Реконструкция означает, что будем менять параметры дороги, местами спрямлять, менять продольный профиль. До Подножья дорога планируется даже с велосипедной дорожкой. Но нет земли – не можем работать».

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.