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ВГУЭС поддержит молодых учёных
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса приглашает молодых исследователей всех научно-образовательных учреждений Дальнего Востока к участию в конкурсе научно-исследовательских работ.
С 8 апреля 2013 года во ВГУЭС стартовал конкурс научно-исследовательских работ аспирантов, молодых учёных и преподавателей «Молодой учёный ВГУЭС», победители которого получат гранты на выполнение научной работы на базе университета. Конкурс проходит во второй раз, его проведение стало возможным благодаря реализации в вузе программы стратегического развития при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Целью конкурса является развитие научно-исследовательской работы в университете и усиление ее роли в повышении качества подготовки научно-педагогических кадров.
Конкурс проводится по приоритетным для ВГУЭС научным направлениям: экономика и управление, сервис, экология, информационные технологии, гуманитарные науки. К участию в конкурсе принимаются заявки и научно-исследовательские работы аспирантов, молодых научно-педагогических работников (преподавателей и научных сотрудников до 30 лет) и молодых учёных (кандидатов наук до 35 лет).
Прием заявок и конкурсных работ будет проходить с 8 по 30 апреля 2013 года, победители конкурса будут объявлены 20 мая 2013 года.
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