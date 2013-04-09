Инваслужба "Ковчег" обращается за помощью к бизнесменам Приморья

Открытое письмо Артема Моисеенко, президента ДМООИ «Ковчег», к бизнесменам Владивостока и Приморского края

"Уважаемые предприниматели!

Приглашаем Вас принять участие в благотворительном марафоне по сбору средств на приобретение автобусов со специальными подъемниками и носилками для перевозки людей в лежачем положении. Данные автобусы будут использоваться нашей инваслужбой «Ковчег» для оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.

Инваслужба «Ковчег» начала свою работу летом 2011 года, когда при поддержке Всероссийского народного фронта и Владимира Пехтина у нас появились три микроавтобуса "Тойота Хайс", оборудованные электрическими подъемниками. Использование подъемников облегчает погрузку и выгрузку людей в инвалидных колясках. Теперь инвалиды Владивостока могут бесплатно посещать необходимые им места, например, больницы, государственные учреждения и общественные учреждения.

Автобусы инваслужбы «Ковчег» ежедневно выполняют по три-четыре рейса каждый, то есть данная услуга очень востребована маломобильными гражданами нашего города. Все перевозки наша организация осуществляет бесплатно.

С тех пор как инваслужба стала популярной среди жителей Владивостока, в офис нашей организации стали практически ежедневно поступать звонки с просьбой перевести человека не сидя в коляске или на сидении, а лежа. Такая перевозка необходима лежачим больным, например, при выписке их из больницы, так как скорая помощь не оказывает услуги по транспортировке инвалидов из больницы домой. Ранее нам приходилось отказывать людям в таких перевозках, хотя мы прекрасно понимаем, что нанимая такси, человек заплатит за данную услугу не менее 1500 тысяч рублей, таких денег у многих инвалидов просто нет.

Сегодня мы нашли два автобуса "Тойота Хайс", оборудованные специальными закрепленными носилками и подъемниками – все для максимально комфортной перевозки человека в лежачем положении. Один из этих автобусов уже привезен в Россию, второй прибудет к 20 апреля. Стоимость каждого автобуса 1 200 000 рублей.

Наша организация не имеет средств для самостоятельного приобретения автобусов. Но нам нужно собрать максимально возможную сумму до конца апреля для того, чтобы успеть выкупить два автобуса.

От имени организации инвалидов «Ковчег», инваслужбы «Ковчег» города Владивостока и от имени всех инвалидов города, мы обращаемся к Вам с просьбой принять участие в благотворительном марафоне и выделить возможную сумму на приобретение автобусов.

В случае успешного завершения марафона и приобретения автобусов, торжественная презентация нового транспорта пройдет на центральной площади Владивостока и будет приурочена к международному дню борьбы за права инвалидов, который отмечается ежегодно 5 мая.

Приняв участие в данном марафоне, Вы не только проявите себя как социально ответственный руководитель бизнеса, но и, самое главное, совершите доброе дело, оказав помощь тысячам нуждающихся в ней людей.

С уважением, Артем Моисеенко, Президент ДМООИ «Ковчег».

Контактные телефоны для дополнительной информации:

274-20-40 – инваслужба «Ковчег»

231-80-01, 231-73-24 – офис организации инвалидов «Ковчег»

270-00-45 – Инваслужба "Ковчег".

Как писал ZRPRESS.Ru, Благотворительный марафон по сбору средств на приобретение специального транспорта для перевозки маломобильных граждан начался во Владивостоке. Организатором марафона является общественная организация инвалидов «Ковчег», которая уже почти два года успешно реализует проект «Инваслужба».

Марафон начался 8 апреля и продлится три недели. Все средства, собранные в рамках благотворительного марафона, будут направлены на приобретение микроавтобусов "Тойота Хайс" для перевозки инвалидов. Данные микроавтобусы оборудованы не только специальными подъемниками, но и носилками, что позволяет перевозить людей с ограниченными возможностями здоровья в лежачем положении, когда это необходимо.

Перечислить деньги на приобретение автобусов можно тремя способами:



1. Пополнив кошелек Яндекс.Деньги №41001575863426

2. Перечислив на карту Сбербанка карта VISA № 4279 3800 1314 1678 Artem Moiseenko карта действительна до 04/15

3. Перечислив деньги на расчетный счет организации ДМООИ "КОвчег".

ДМООИ "Ковчег"

690068, Владивосток, ул.Кирова, 34

Тел/факс: (423)231-73-24, (423)231-80-01,

моб.: 270-96-04, 274-00-45;

e-mail: Kovchegv@mail.ru, www.kovcheg-vl.ru,www.invasportdv.ru

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