Во Владивостоке стартовал благотворительный марафон по проекту инваслужбы "Ковчег"

Благотворительный марафон по сбору средств на приобретение специального транспорта для перевозки маломобильных граждан начался во Владивостоке. Организатором марафона является общественная организация инвалидов «Ковчег», которая уже почти два года успешно реализует проект «Инваслужба».

Марафон начался 8 апреля и продлится три недели. Все средства, собранные в рамках благотворительного марафона, будут направлены на приобретение микроавтобусов "Тойота Хайс" для перевозки инвалидов. Данные микроавтобусы оборудованы не только специальными подъемниками, но и носилками, что позволяет перевозить людей с ограниченными возможностями здоровья в лежачем положении, когда это необходимо.

Вера Моисеенко, руководитель проекта «Инваслужба»: «Данная услуга (перевести человека лежа) уже давно пользуется спросом. Люди звонят ежедневно и просят перевести лежачего больного. Так как у нас не было специального оборудования, мы не могли осуществлять такие перевозки, хотя очень хочется помочь таким людям, потому что мы понимаем, что другими способами это сделать практически невозможно. Ни одна скорая не повезет бесплатно человека из больницы домой».

Теперь, когда такие автобусы появились во Владивостоке, необходимо срочно собрать сумму на их приобретение. Два автобуса, оборудованные подъемниками и носилками, стоят 2 400 000 рублей, по 1 200 000 каждый.

Общественная организация инвалидов «Ковчег» приглашает неравнодушных жителей города Владивостока, предпринимателей города принять участие в благотворительном марафоне, пожертвовать возможную сумму на приобретение автобусов.

Совместно с Вами, уважаемые жители города, мы сможем сделать жизнь наших горожан лучше, легче и безопаснее!

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 231-80-01, 231-73-24, 274-20-40 – инваслужба «Ковчег».

Перечислить деньги на приобретение автобусов можно тремя способами:



1. Пополнив кошелек Яндекс.Деньги №41001575863426

2. Перечислив на карту Сбербанка карта VISA № 4279 3800 1314 1678 Artem Moiseenko карта действительна до 04/15

3. Перечислив деньги на расчетный счет организации ДМООИ "КОвчег".

ДМООИ "Ковчег"

690068, Владивосток, ул.Кирова, 34

Тел/факс: (423)231-73-24, (423)231-80-01,

моб.: 270-96-04, 274-00-45;

e-mail: Kovchegv@mail.ru, www.kovcheg-vl.ru,www.invasportdv.ru

(Дальневосточная Межрегиональная общественная организация инвалидов "Ковчег" г. Владивосток)

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