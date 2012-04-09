Во Владивостоке появится большая культурно-развлекательная зона отдыха

ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля, ZRPRESS. Во Владивостоке состоялось выездное совещание под руководством Владимира Миклушевского. Губернатор посетил строящиеся театр оперы и балета, гостиницу на Корабельной набережной, а также 178-й судоремонтный завод, цирк приморской столицы.

В совещании приняли участие представители администраций Приморского края и Владивостока, руководители строительных организаций.

Первым объектом, который проинспектировал глава региона, стал театр оперы и балета. На объекте завершены все основные монолитные работы.

По словам генерального директора ООО «Аркада» Евгения Бахтеева, современное семиэтажное здание театра площадью 29400 квадратных метров возводится по омскому проекту - два зала на 300 и 1500 зрителей и построены в виде традиционной подковы. Как прокомментировал Евгений Бахтеев, такая форма сохраняет звук внутри стен. Здание театра будет полностью остеклено. Специальные современные технологии позволят создавать различные световые эффекты в зависимости от времени суток.

Затем Владимир Миклушевский побывал в здании владивостокского цирка. Губернатор осмотрел зрительный зал, служебные помещения, гримерки, где живут артисты, фасадную часть здания, аварийный балкон. Руководство цирка представило документацию по ремонту, губернатору рассказали о проблемах с инженерными сетями, коммуникациями, электропроводкой. Также Владимиру Миклушевскому было доложено, что сегодня остро стоит вопрос о строительстве гостиницы для цирковых артистов, приезжающих на гастроли во Владивосток.

«Зданию цирка необходима полная реконструкция. Моя позиция состоит в том, что не нужно делать половину работы, к примеру, ремонтировать только фасад. Мы очень рассчитываем на то, что сможем принять участие в федеральной целевой программе «Культура России на 2012 – 2017 годы» и получить финансирование на реконструкцию. В объект федерального значения мы не имеем права вкладывать краевые деньги», - сообщил губернатор Приморского края

На очередном объекте – территории 178 СРЗ Владивостока губернатору рассказали о новом инвестиционном проекте, который предполагает превратить территорию бывшего крупнейшего судоремонтного предприятия в культурно-развлекательную зону. Реализовать инвестиционный проект планируется в рамках федеральной программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».

Новый проект предполагает строительство набережной, реконструкцию фасадов исторических зданий, благоустройство территории и озеленение. Также вдоль бухты будут возведены крупные торговые центры, ресторан, гостиница и спа-центры. Для этого территорию от сухого дока имени Цесаревича Николая до КПП бывшего Дальзавода предполагается разделить на несколько зон: общественно-рекреационную, торговли и офисно-жилую.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Владимир Миклушевский отметил: «Владивостоку нужна прогулочная зона, но в результате не должен пострадать тот функционал, который выполнял 178 судоремонтный завод. Должен выполняться гособоронзаказ, а также ремонт гражданских судов. Для Приморья это очень важно».

Выездное совещание Владимир Миклушевский завершил инспекцией пятизвездочной гостиницы на Корабельной Набережной.

«Золотой Рог».