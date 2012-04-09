ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля, ZRPRESS. Над бухтой Золотой Рог поднята последняя секция пролета моста с южной стороны.

До соединения моста осталось 7 метров. Строителям предстоит поднять последний, замковый блок.

Стыковка моста через бухту Золотой Рог пройдет ориентировочно 15 апреля. Как отметили в ЗАО «ТМК», все зависит от погодных условий, поэтому точное время проведения работ пока неизвестно. В эксплуатацию мост будет сдан согласно графику — 1 июля.

Вантовый мост через бухту Золотой Рог — один из крупнейших вантовых мостов во всем мире - станет одним из символов нового облика Владивостока. Он не только позволит разгрузить многочисленные городские трассы, но также решит проблему сообщения между центром и отдаленными районами города.

На правом берегу мост будет начинаться в районе остановки «Детский парк» со съездом на улицу Калининскую. Левобережная часть моста заканчивается в районе Фуникулера и соединяется с федеральной трассой Владивосток-Хабаровск.

Напомним, возведение объекта было начато 25 июля 2008 года в рамках программы подготовки Владивостока к проведению саммита АТЭС.

Уникальная стройка потребовала серьезной технической оснащенности с привлечением самой современной техники. Сотрудники ЗАО «ТМК» прошли стажировку у мировых лидеров мостостроения, освоили эффективные зарубежные и российские технологии и материалы.

«Золотой Рог».