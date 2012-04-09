Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Над бухтой Золотой Рог поднята последняя секция пролета моста
ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля, ZRPRESS. Над бухтой Золотой Рог поднята последняя секция пролета моста с южной стороны.
До соединения моста осталось 7 метров. Строителям предстоит поднять последний, замковый блок.
Стыковка моста через бухту Золотой Рог пройдет ориентировочно 15 апреля. Как отметили в ЗАО «ТМК», все зависит от погодных условий, поэтому точное время проведения работ пока неизвестно. В эксплуатацию мост будет сдан согласно графику — 1 июля.
Вантовый мост через бухту Золотой Рог — один из крупнейших вантовых мостов во всем мире - станет одним из символов нового облика Владивостока. Он не только позволит разгрузить многочисленные городские трассы, но также решит проблему сообщения между центром и отдаленными районами города.
На правом берегу мост будет начинаться в районе остановки «Детский парк» со съездом на улицу Калининскую. Левобережная часть моста заканчивается в районе Фуникулера и соединяется с федеральной трассой Владивосток-Хабаровск.
Напомним, возведение объекта было начато 25 июля 2008 года в рамках программы подготовки Владивостока к проведению саммита АТЭС.
Уникальная стройка потребовала серьезной технической оснащенности с привлечением самой современной техники. Сотрудники ЗАО «ТМК» прошли стажировку у мировых лидеров мостостроения, освоили эффективные зарубежные и российские технологии и материалы.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Во Владивостоке ответственный за строительство океанариума взят под стражу
- Океанариум в Приморье можно будет запустить не ранее чем через 9-12 месяцев
- Миклушевский пообещал разобраться с нечистотами во Владивостоке
- Год после саммита АТЭС во Владивостоке: Мне уже за 80, и я думала, что не увижу того, что здесь построили
- Владивосток: Год после саммита АТЭС
- Прокуратура Приморья организовала проверку моста на остров Русский через пролив Босфор Восточный
- Долги "Крокус Интернэшнл" угрожают теплоснабжению ДВФУ, но не студентам и преподавателям
- Карлос Зебаллос: Мы хотим «приблизить» Владивосток к морю...
- До пуска аэроэкспресса во Владивостоке осталось 4 дня
- По 5-звездочным отелям Владивостока можно будет прогуляться
Новости раздела
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Братание Владивостока и Салоников
- В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
- Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России
- Экс-мэр Владивостока рассказал о личном
- Экс-мэр Владивостока задал вопросы "к себе, к обществу, к власти..."
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
- Конкурс на лучший дизайн-проект торговых киосков пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке установят памятнику первому начальнику милиции города
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"