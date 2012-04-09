Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Молодёжь Владивостока приглашают принять участие в конкурсе "Лидер ХХI века"
ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля, ZRPRESS. 20 апреля во Владивостоке стартует молодёжный конкурс "Лидер XXI века". Организатором конкурса уже четвертый год подряд выступает управление по делам молодёжи администрации города.
Принять участие в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 15 до 35 лет, являющиеся лидерами или руководителями молодёжных и детских общественных и некоммерческих организаций.
Участников ждут беседы, упражнения, тренинги и дискуссии, посвященные вопросам лидерства. Участие в конкурсе даст не только знакомство с лидерами и руководителями молодёжных организаций, но и позволит обменяться успешным опытом в лидерской деятельности, а также напрямую пообщаться с состоявшимися лидерами Владивостока.
Для работы с молодыми владивостокскими лидерами и руководителями общественных организаций приглашены ведущие специалисты в сфере управления и развития общественных связей, предпринимательства и гуманитарных технологий, индустрии творчества и социальной инженерии.
Конкурс "Лидер XXI века" будет проходить с 20 апреля по 11 мая. Заявки на участие принимаются до 15 апреля, сообщили «ЗР» в пресс-службе администрации Владивостока.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Студентов и выпускников вузов зазывали на работу
- Новый генерал прибыл во Владивосток
- Издательская компания "Золотой Рог" приглашает специалистов
- Ольга Голодец: россияне не получат 6-часовой рабочий день, так как плохо работают
- Во Владивостоке ректора ВГУЭС отправят в отставку
- Игорь Пушкарёв признан лучшим мэром на Дальнем Востоке
- Во Владивостоке ВВО набрал 1,4 тысячи контрактников
- ОАО "Полиметалл" и ДВФУ заключили рамочное соглашение
- АНКОР и второй HR-провайдер в мире слились в альянсе
- Поcле решения Путина Центр русского языка и культуры ДВФУ ожидает наплыва учеников-мигрантов
Новости раздела
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Кинофестиваль EcoMovie не за горами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ