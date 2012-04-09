Молодёжь Владивостока приглашают принять участие в конкурсе "Лидер ХХI века"

ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля, ZRPRESS. 20 апреля во Владивостоке стартует молодёжный конкурс "Лидер XXI века". Организатором конкурса уже четвертый год подряд выступает управление по делам молодёжи администрации города.

Принять участие в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 15 до 35 лет, являющиеся лидерами или руководителями молодёжных и детских общественных и некоммерческих организаций.

Участников ждут беседы, упражнения, тренинги и дискуссии, посвященные вопросам лидерства. Участие в конкурсе даст не только знакомство с лидерами и руководителями молодёжных организаций, но и позволит обменяться успешным опытом в лидерской деятельности, а также напрямую пообщаться с состоявшимися лидерами Владивостока.

Для работы с молодыми владивостокскими лидерами и руководителями общественных организаций приглашены ведущие специалисты в сфере управления и развития общественных связей, предпринимательства и гуманитарных технологий, индустрии творчества и социальной инженерии.

Конкурс "Лидер XXI века" будет проходить с 20 апреля по 11 мая. Заявки на участие принимаются до 15 апреля, сообщили «ЗР» в пресс-службе администрации Владивостока.

«Золотой Рог».