Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Застрявшее во Владивостоке судно из КНДР возвращается на родину
Пограничники закрыли границу северокорейскому судну, которое уже девять дней стояло во Владивостоке, поэтому оно возвращается в Раджин, рассказал замдиректора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Михаил Хмель, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.
Ранее директор "ИнвестСтройТреста" Владимир Баранов говорил РИА Новости, что северокорейский теплоход Man Gyong Bong находится в акватории Владивостока с 31 января. По его словам, судно 1,5 дня стояло обесточенным, поэтому капитан дал сигнал бедствия. После этого, по словам Хмеля, пограничники и таможенники оформили приход судна в РФ, затем оно было заправлено топливом.
Как подчеркивал Баранов, теплоходу с экипажем из 30 человек не дают пришвартоваться во Владивостоке. Во Владивостокской таможне заявляли, что ведомство выявило признаки нарушения теплоходом Man Gyong Bong резолюции Совбеза ООН номер 2397, которая запрещает КНДР поставки продовольствия с использованием морских судов, идущих под северокорейским флагом. Также таможня установила, что сертификат на товар на судне Man Gyong Bong из КНДР оказался поддельным.
"Пограничники не предупредили и прибыли на судно. Нам закрыли границу, теперь судно должно покинуть воды РФ. Оно уже возвращается в Раджин", — рассказал агентству Хмель, отметив, что судно планирует вернуться с другим грузом.
Ранее перевозчик "ИнвестСтройТрест" уже доставлял в КНДР гуманитарные грузы, в основном это были мука и рис. Также компания занималась перевозкой пассажиров на маршруте Владивосток — Раджин. В августе прошлого года запущенные в мае паромные рейсы между КНДР и Владивостоком были приостановлены. В середине октября морское грузовое сообщение между портами на теплоходе компании возобновилось.
Новости тематики
- Застрявшее во Владивостоке судно из КНДР возвращается на родину
- Во Владивостоке установят тарифы на проезд в общественном транспорте на следующий год
- Проект альтернативной дороги во Владивостоке с мостами на Русский и Елену уже начали обсуждать с инвесторами
- Во Владивостоке стартует операция "Чистый автобус"
- Новый чартерный рейс может связать Приморье с Республикой Корея
- В субботу движение транспорта на ряде улиц Владивостока ограничат
- Во Владивостоке начался ремонт дороги на улице Верхнепортовой
- Во Владивостоке перекроют Корабельную набережную
- В пятницу в центре Владивостока ограничат движение и парковку транспортных средств
- На остров Попова из Владивостока теперь ходит теплоход "Лотос"
Новости раздела
- Застрявшее во Владивостоке судно из КНДР возвращается на родину
- Владивосток к выборам разрисуют граффити
- Сегодня вечером во Владивостоке возможен небольшой снег
- Во Владивостоке модернизируют отделения Почты России
- Глава Владивостока отправил письма в банки, которым должен город
- Во Владивостоке у "Почты России" обнаружен дефицит
- 7 января на центральной площади Владивостока состоится празднование Рождества
- Воспитанники детских домов Владивостока получили подарки от Игоря Пушкарёва
- Владивосток победил в народном голосовании за звание столицы Тотального диктанта - 2018
- В Новый год в Приморье погода резко ухудшится, ожидается снегопад
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Красная машина" прибыла в Сеул в ужасном настроении
- Cлухи о кончине правого руля преждевременны
- Курс доллара может опуститься ниже 50 рублей
- У Дальневосточного морского пароходства новые руководители
- Россия дорого заплатит МОК за собственное унижение
- В интернете появился сенсационный фильм о "деле Пушкарева"
- Потребительское кредитование ограничат
- Год дальневосточного аиста стартует в бассейне Амура
- На портале госуслуг стала доступна новая возможность
- В Приморье построят отели, сеть брендовых магазинов и масштабные развлекательные объекты