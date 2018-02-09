Застрявшее во Владивостоке судно из КНДР возвращается на родину

Пограничники закрыли границу северокорейскому судну, которое уже девять дней стояло во Владивостоке, поэтому оно возвращается в Раджин, рассказал замдиректора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Михаил Хмель, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.

Ранее директор "ИнвестСтройТреста" Владимир Баранов говорил РИА Новости, что северокорейский теплоход Man Gyong Bong находится в акватории Владивостока с 31 января. По его словам, судно 1,5 дня стояло обесточенным, поэтому капитан дал сигнал бедствия. После этого, по словам Хмеля, пограничники и таможенники оформили приход судна в РФ, затем оно было заправлено топливом.