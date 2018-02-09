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Застрявшее во Владивостоке судно из КНДР возвращается на родину

09 Февраля 2018, 17:33 | Владивосток

Пограничники закрыли границу северокорейскому судну, которое уже девять дней стояло во Владивостоке, поэтому оно возвращается в Раджин, рассказал замдиректора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Михаил Хмель, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.

Ранее директор "ИнвестСтройТреста" Владимир Баранов говорил РИА Новости, что северокорейский теплоход Man Gyong Bong находится в акватории Владивостока с 31 января. По его словам, судно 1,5 дня стояло обесточенным, поэтому капитан дал сигнал бедствия. После этого, по словам Хмеля, пограничники и таможенники оформили приход судна в РФ, затем оно было заправлено топливом.

Как подчеркивал Баранов, теплоходу с экипажем из 30 человек не дают пришвартоваться во Владивостоке. Во Владивостокской таможне заявляли, что ведомство выявило признаки нарушения теплоходом Man Gyong Bong резолюции Совбеза ООН номер 2397, которая запрещает КНДР поставки продовольствия с использованием морских судов, идущих под северокорейским флагом. Также таможня установила, что сертификат на товар на судне Man Gyong Bong из КНДР оказался поддельным.

"Пограничники не предупредили и прибыли на судно. Нам закрыли границу, теперь судно должно покинуть воды РФ. Оно уже возвращается в Раджин", — рассказал агентству Хмель, отметив, что судно планирует вернуться с другим грузом.

Как рассказали РИА Новости в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, "судно оформлялось в штатном режиме", не уточнив подробностей.

Ранее перевозчик "ИнвестСтройТрест" уже доставлял в КНДР гуманитарные грузы, в основном это были мука и рис. Также компания занималась перевозкой пассажиров на маршруте Владивосток — Раджин. В августе прошлого года запущенные в мае паромные рейсы между КНДР и Владивостоком были приостановлены. В середине октября морское грузовое сообщение между портами на теплоходе компании возобновилось.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: РИА Новости
Теги: пограничники  КНДР  владивосток  судно 



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