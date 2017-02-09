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Окончанием приватизации пугать больше не будут

09 Февраля 2017, 10:04 | Владивосток

Начальник Агентства по продаже муниципальных земель и недвижимости, занимающегося сегодня во Владивостоке вопросами приватизации жилья, Лариса СОЛОМАНЮК отметила, что в городском округе в настоящее время осталось неприватизированным всего около 8% муниципального жилья. Это примерно 15 000 квартир.

В минувшем году на приватизацию квартир горожанами было подано около 1 000 заявлений и примерно около 1 500 квартир, с учетом ранее поданных заявлений, были переданы в собственность.

Лариса Сергеевна отметила, что этой городской структуре, наряду с другими обязанностями, будет абсолютно непроблемно заниматься вопросами приватизации жилья бессрочно.    

Напомним, что в рамках «дебюрократизации повседневной жизни россиян» премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил, что в дальнейшем приватизация жилья в России перестанет быть ограничена сроками. Это решение нашло поддержку всех фракций в Государственной думе.

В прошлом сроки бесплатной приватизации были установлены до 1 марта 2010 года. Потом перенесены до 1 марта 2013-го, 1 марта 2015-го, до 1 марта 2016-го и 1 марта 2017 года. Продление сроков депутатами всегда инициировалось по просьбам избирателей и каждый раз положительное решение вызывало недоумение, что раз и навсегда разумное решение откладывалось в длинный ящик.

Виктор КУДИНОВ.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: жилье  приватизация  недвижимость  владивосток 



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