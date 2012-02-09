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Выборы президента в Приморье - под надежной защитой
ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля, ZRPRESS. 9 февраля на одном из объектов в Первомайском районе Владивостока, оборудованном ГАС «Выборы», прошли тренировки по отрабатыванию действий сотрудников полиции при срабатывании технических средств защиты.
Как отметил начальник Управления вневедомственной охраны УМВД России по Приморскому краю Эдуард ШМИДТ, работы по подключению к охранной сигнализации объектов администрации Владивостока, оборудованных государственной автоматической системой (ГАС) «Выборы», выполнены качественно и в срок, а слаженные действия личного состава во время проведения учебной тренировки показали, что информация о ходе голосования в день выборов президента страны будет под надежной охраной.
Как известно, 4 марта на территории России и за ее пределами состоятся выборы президента РФ.
В комплекс первоочередных мероприятий полиции входит обеспечение безопасности работы участковых избирательных комиссий: сопровождение транспортировки избирательных бюллетеней, охрана помещений участковых избирательных комиссий и избирательной документации, оказание содействия членам участковых избирательных комиссий в день голосования и после окончания времени голосования в осуществлении их законной деятельности, в том числе, если им оказывается противодействие или угрожает опасность, взаимодействие с участковыми избирательными комиссиями при выявлении и устранении нарушений избирательного законодательства.
С 1 февраля все объекты администрации Владивостока, оборудованные государственной автоматической системой (ГАС) "Выборы", взяты под круглосуточную охрану Управлением вневедомственной охраны УМВД России по Приморскому краю, сообщили "ЗР" в Управлении МВД России по Приморскому краю.
Досье «ЗР»
ГАС «Выборы» - это территориально-распределенная, телекоммуникационная, автоматизированная система общегосударственного уровня для реализации информационных процессов в ходе подготовки и проведения выборов и референдумов, а также для решения в установленном порядке задач, не связанных с проведением выборов и референдумов. Система позволяет комплексно решать задачи организации избирательного процесса на всех этапах: планирование подготовки проведения выборов, учет избирателей, ввод сведений о кандидатах в депутаты, проведение голосования, подведение итогов и последующую статистическую обработку результатов. Кроме того, в систему заложены функции согласования работы избирательных комиссий разных уровней, что практически в режиме реального времени позволяет подводить итоги голосования и с помощью средств отображения и интернета доводить их до каждого гражданина России.
«Золотой Рог».
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