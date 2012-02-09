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За подготовку к саммиту АТЭС наградят. Наверно
ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля, ZRPRESS. С таким предложением к полпреду обратились сегодня во Владивостоке руководители ряда строительных организаций.
«Я согласился с ними, ведь есть же медаль за строительство БАМа. Не каждому в жизни удается принять личное участие в строительстве таких крупных, уникальных объектов. Один только мост через пролив Босфор Восточный насколько важное и уникальное сооружение. Я буду обязательно обсуждать эти вопросы с руководством страны», - сказал Виктор Ишаев.
Полпред прибыл сегодня во Владивосток с рабочей поездкой, которая связана с постоянным контролем строительства объектов саммита АТЭС, а также контролем за исполнением поручений Президента Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития территории.
Виктор Ишаев ознакомился с ходом строительства аэровокзального комплекса и сопутствующего инженерного обеспечения. Посетил строящиеся мосты через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, осмотрел строительство ДВФУ, Приморского океанариума, низководного моста через Амурский залив, Южных и Центральных очистных сооружений, а также провел совещание по вопросам строительства объектов саммита.
Кроме того, Виктор Ишаев ознакомился с ходом строительства верфи «Восток-Раффлс» и судостроительной верфи «Звезда – D.S.M.E.».
"Золотой Рог".
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