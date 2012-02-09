Инновационные и научные проекты Инженерной школы ДВФУ будут представлены на специализированной ярмарке

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля, ZRPRESS. Инновационные и научные проекты Инженерной школы ДВФУ в различных областях экономики будут представлены 21 февраля 2012 года на четвертой региональной ярмарке научно-технических идей, законченных научно-исследовательских и опытно-констукторских разработок в агропромышленном комплексе.

Ярмарка организована Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, Приморским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Россельхозакадемии и Приморской публичной библиотекой им. А. М. Горького. Цель мероприятия – популяризация задач краевой целевой программы «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае до 2012 года».

Ученые Инженерной школы ДВФУ познакомят участников выставки с инновационными энергосберегающими технологиями, которые можно успешно применять как в агропромышленном комплексе Дальнего Востока, так и в различных отраслях экономики региона. Наиболее перспективные из них, по мнению самих представителей ИШ ДВФУ, – тепловые генераторы, ветроэнергетические установки, энергетические установки на базе солнечной (световой) энергии.

Актуальным на ярмарке будет и знакомство с применением водоочистительных агрегатов, биопрепаратов, разработанных учеными Инженерной школы для решения ряда экологических задач. В частности – решение проблемы нейтрализации и удаления вредных химических веществ из биосферы, а также производство экологически чистой продукции сельского хозяйства.

«Золотой Рог».