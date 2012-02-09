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Во Владивостоке отмечают годовщину боя крейсера «Варяг»
ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля, ZRPRESS. 9 февраля 2012 года во Владивостоке проходит ряд торжественных мероприятий, посвященных празднованию 108-й годовщины героического боя бронепалубного крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой в бухте у Чемульпо.
В 11.00 на Морском кладбище Владивостока состоялась Мемориальная акция, организованная командованием флота при участии Благотворительного фонда «Крейсер «Варяг», которым руководит депутат Государственной Думы РФ Михаил Слипенчук.
В 15.00 на борту флагмана Тихоокеанского флота – Гвардейского ракетного крейсера «Варяг» (остановка «Дальзавод» в г. Владивостоке) прошел праздничный митинг. В нем приняли участие весь личный состав боевого корабля, представители командования Тихоокеанским флотом, руководство Благотворительного фонда «Крейсер «Варяг», представители Правительства Тульской области и другие почетные гости.
Далее на ГРК «Варяг» состоится встреча руководства Благотворительного фонда «Крейсер «Варяг» с гвардейским экипажем, на которой будут обсуждаться благотворительные программы столичного фонда, в том числе в отношении подшефных фонду кораблей Тихоокеанского флота - ГРК «Варяг» и МПК «Кореец».
В 13.00 по приглашению экипажа МПК «Кореец» представители Благотворительного фонда «Крейсер «Варяг» посетили корабль и вручили офицерам и матросам уникальные подарки – электронные ридеры для комплектации корабельной библиотеки нового типа, содержащей более 10000 электронных книг. Впервые экипаж МПК «Кореец», находящийся на отдыхе, сможет в одном взятом в личное пользование ридере, ознакомиться с огромной подборкой литературы самого широкого профиля.
Досье «ЗР»
Благотворительный Фонд поддержки военно-морского флота « Крейсер «ВАРЯГ» основан в 2007 году. Фонд активно участвует в программах военно-патриотической и социальной направленности. Успешно реализованные масштабные проекты Фонда:
- Открытие Скульптурного мемориала крейсеру «Варяг» в Шотландии, где были обнаружены останки легендарного русского крейсера «Варяг»
- Выставка «Возвращение «Варяга» в Центральном музее Вооруженных сил
- Участие в Международном выставочном проекте «Крейсер Варяг» . Обретение реликвий». Член Организационного комитета по содействию обретению Российской Федерацией исторических реликвий крейсера «Варяг».
«Золотой Рог».
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