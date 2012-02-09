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Мост на о. Русский во Владивостоке окинули культурным взглядом
ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля, ZRPRESS. Строительную площадку мостового перехода через пролив Босфор Восточный 8 февраля посетили представители учреждений культуры со всего Приморского края. Участников специальной экскурсионной программы поразили преобразования, которые происходят на острове Русском в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС-2012.
Экскурсии по объектам предстоящего международного форума организованы для общественности края по инициативе губернатора Сергея Дарькина.
Подготовка к саммиту АТЭС вызывает огромный интерес не только у жителей Владивостока, но и всего Приморья. Сегодня стройплощадку самого большого в мире вантового моста посетили более 40 работников культуры из муниципальных образований края – Артема, Находки, Лесозаводска, Уссурийска, Партизанска, Фокино, Кировки… Специалисты ОАО «УСК МОСТ» ответили на множество вопросов о ходе строительства, о применяемых здесь технологиях, об особенностях уникального объекта.
– Безусловно, мы все под впечатлением: одно дело читать и слышать о грандиозном сооружении, другое – увидеть его своими глазами, – поделился общим мнением директор «Международного морского клуба» из Находки Андрей Богданов. – Чувство особой гордости вызывает то, что рекордный в мире Русский мост во Владивостоке спроектирован и возводится силами российских специалистов. А по большому счету, после экскурсии по объектам саммита АТЭС можно сказать – это время масштабных перемен в развитии Приморья, сообщает rusmost.ru.
"Золотой Рог".
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