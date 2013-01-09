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ДВФУ должен официально вступить в строй не позже 1 февраля
Глава правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил обеспечить в срок до 1 февраля 2013 года ввод в эксплуатацию всех объектов Дальневосточного федерального университета на острове Русском, за исключением лабораторного корпуса и медицинского центра.
Также премьер дал ряд других поручений, касающихся благоустройства острова, сообщает сайт правительства РФ. Так, до 1 февраля будущего года должно быть сдано здание отдела полиции на острове Русский.
Не остался без внимания и вопрос строительства водовода на остров Русский. Минфин, Минрегион и Минэкономразвития совместно с администрацией Приморского края должны представить предложения об объемах и источниках финансирования в 2013 году работ по строительству магистрального водовода на остров Русский. А главе Роспотребнадзора Геннадию ОНИЩЕНКО поручено проинформировать Минвостокразвития России о качестве питьевой воды на объектах ДВФУ.
Минприроды вместе с Минрегионом доложат об исполнении работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов и строительству очистных сооружений на острове.
Дмитрий Медведев обратил внимание на сроки ввода в эксплуатацию театра оперы и балета во Владивостоке. Театр, а также две гостиницы на Корабельной набережной и мысе Бурный должны открыть свои двери к 1 июня. За это несут ответственность администрация Приморья и лично губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
Между тем самые острые проблемы ввода в эксплуатацию и государственной регистрации прав на недвижимое имущество обсуждены в режиме видеоконференции «Москва – Владивосток».
Ввод объектов ДВФУ и Конференц-центра в эксплуатацию проходит под контролем министра регионального развития РФ Игоря СЛЮНЯЕВА, сообщает пресс-служба ведомства. Было рассмотрено пять групп вопросов: устранение замечаний по строительству и отделке объектов ДВФУ и Конференц-центра, проектирование лабораторного корпуса, о ходе о строительства медцентра ДВФУ и утверждении плана мероприятий по устранению замечаний Счетной палаты РФ.
Было отмечено, что большая работа проделана по доработке технического задания на проектирование Лабораторного корпуса ДВФУ. За неделю совместной работы представителей ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России», ЗАО «КРОКУС», ДВФУ и ОАО «ЦНИИЭП жилища» (генеральный проектировщик) удалось внести многие необходимые поправки в проект в части размещения лабораторий, вспомогательных помещений, работы пневмопочты, устройства системы вентиляции и т.п.
Завершая совещание, Игорь Слюняев отметил, что будет держать вопрос сдачи объектов ДВФУ в эксплуатацию на постоянном контроле.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Ну, сляпают по-быстрому кое-как к 1 февраля, а смысл?. . В чём мотив штурма?