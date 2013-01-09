Петербургский международный экономический форум предложено провести во Владивостоке

Вопросы оказания правовой помощи населению и доступности правосудия обсудили во Владивостоке на координационном совещании с участием министра юстиции РФ.

Участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи (в Приморье 10 таких центров) на территории Дальневосточного региона являются юридические клиники высших учебных заведений, региональные отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», социально ориентированные некоммерческие организации, представители адвокатского сообщества.

В то же время существует проблема организации доступной юридической помощи, в том числе бесплатной для малоимущего населения в отдаленных территориях региона. Пути ее решения обсуждались на координационном совещании «Об организации предоставления юридической помощи населению Дальнего Востока и доступности правосудия» во Владивостоке, в работе которого приняли участие министр юстиции РФ Александр КОНОВАЛОВ, губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, председатель Законодательного Собрания Виктор ГОРЧАКОВ, руководители подразделений Министерства юстиции РФ в Дальневосточном федеральном округе.

– Необходимо обеспечить людям доступную правовую помощь квалифицированных юристов, оказание бесплатной юридической помощи тем категориям граждан, которые охватываются действием закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Важно в целом повысить правовую культуру и грамотность населения, осведомленность о своих правах, научить людей правильно эти права защищать. Такая помощь должна быть доступна и отвечать необходимым стандартам качества и квалификации, - сказал Александр Коновалов.

Министр подчеркнул, что оказание доступа людей к правосудию - одна из приоритетных задач, обозначенных президентом России Владимиром ПУТИНЫМ в Указе от 7 мая. «В целом доступ людей к правосудию необходимо повышать не только к судебной системе, но и ко всем институтам, применяющим право», - отметил Александр Коновалов.

В Приморском крае, по словам Владимира Миклушевского, в рамках исполнения закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» принят краевой закон и соответствующие подзаконные акты, которые позволяют льготным категориям граждан, а это малоимущие и ветераны, пользоваться такой помощью.

Основную нагрузку по оказанию бесплатной юридической помощи несет Адвокатская палата Приморского края. Такое решение принято с учетом численности адвокатов, работающих на территории края (сегодня это более 1200 человек) и наличия разветвленной сети адвокатских бюро, контор и иных образований. Впрочем, бесплатной эта помощь является лишь для тех, кто приходит на консультацию, специалистам, которые их консультируют, затраты компенсируют региональные бюджеты. В нашем крае на финансирование этой работы в 2013 году планируется направить порядка 12 миллионов рублей.

Но проблема оказания правовой помощи в отдаленных районах края все-таки существует, и здесь Приморье не является исключением. Проблемы знакомы и другим регионам Дальнего Востока, особенно северным, труднодоступным и малонаселенным, где порой нет не только квалифицированных адвокатов и нотариусов, но и просто дипломированных юристов. А транспортные и иные расходы, связанные с выездом специалистов в глубинку, предусмотренные суммы не всегда компенсируют. Проблема также требует своего решения.

Подводя итоги совещания, министр юстиции заметил:

– Сегодня обсуждались вопросы повышения информированности людей о системе права, о роли права, об их собственных правах и о том, как они эти права могут и должны отстаивать и защищать. Это, естественно, масштабная задача, которая не может быть исчерпана одним, пускай даже и представительным, обсуждением. Мы наметили перспективы, контуры этой работы, которую собираемся продолжать в дальнейшем в самых разных направлениях.

Побывав на территории кампуса ДВФУ на Русском острове, Александр Коновалов предложил сделать Петербургский международный экономический форум «плавающим» и в качестве площадки следующего форума рассмотреть Владивосток, развивающийся как центр международного сотрудничества России с АТР.

Ирина СЕРГЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.