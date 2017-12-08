Сторонники экс-мэра Владивостока подвели итоги работы

Начатое бывшим главой города продолжает его администрация

Сторонники экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева подвели итоги проделанной работы по ремонту инженерной инфраструктуры города, сообщает сайт в поддержку мэра, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В частности, отмечается, что до 2008 года ремонт лестниц и подпорных стен во Владивостоке не проводился, тысячи объектов оказались в аварийном состоянии. Более того, подпорные стены не были даже оформлены в муниципальную собственность.

С приходом Игоря Пушкарёва на пост главы Владивостока впервые за последние десятилетия началась регистрация подпорных стен и лестниц в муниципальную собственность и их массовый ремонт. Во Владивостоке более 1000 подпорных стен, которые представляют собой сложные технические сооружения. Практически все они впервые были зарегистрированы в муниципальную собственность. За 9 лет во Владивостоке отремонтировано 64 подпорные стены, а также около 800 лестничных маршей на территории города.