Во Владивостоке состоится благотворительный рождественский аукцион

16 декабря в 19:00 в ЦСИ «Заря» пройдет благотворительный рождественский аукцион работ ведущих художников Приморского края. Вырученные средства будут направлены в пользу детей с онкогематологическими заболеваниями. Благотворительный аукцион состоится в ЦСИ «Заря» второй год подряд. Датой его проведения неслучайно выбрана середина декабря — канун новогодних праздников и Рождества традиционно считается лучшим временем для благотворительностиидобрых дел.

С 13 по 16 декабря в пространстве ЦСИ «Заря» пройдет предаукционная выставка, на которой все желающие смогут познакомиться с лотами.

Организаторами благотворительного аукциона выступают Центр современного искусства «Заря», совместно с дальневосточным благотворительным Фондом «Сохрани жизнь», Детским краевым онкогематологическим центром Краевой детской клинической больницы №1, группой компаний «Синергия», галереей современного искусства «Арка», журналами «Обломоff» и «Дорогое удовольствие».

Для участия в благотворительном аукционе 16 декабря в качестве посетителя необходима предварительная регистрация по телефону: +7 (423) 231 71 00. Фонд «Содействия развитию современного искусства «Заря» 690068, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 155 тел. +7 423 231 71 00 www.zaryavladivostok.ru

В этом году собранные на аукционе средства пойдут на лечение тринадцатилетнего Артема Петровского и пятилетней Арины Карповой.

В шесть лет Артему поставили диагноз идиопатическая апластическая анемия. Это заболевание, при котором костный мозг больного перестает производить достаточное количество всех основных видов клеток крови. Каждый день Артем должен принимать дорогостоящий препарат «Сандиммун Неорал». Раньше это лекарство семья Артема получал бесплатно, сейчас такой возможности нет, как и возможности приобрести его самостоятельно.

У Арины сосудистая опухоль, которая на данныймомент неоперабельна. Наконсилиуме в центре ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева былоприняторешениепродолжатьлечение по протоколу с препаратом«Рапамун»(«Сиролимус») 1мг. Стоимостьэтогопрепарата — 53 000 рублей за упаковку. Также Арина часто должна ездитьнаконсультацииилечение в Москву. Для этого ей необходимо оплачивать проезд и проживание в Москве.

Свои работы выставят художники:Илья Торт (33+1) при участии фотографа Сергея Орлова, Ашот Бабыкин(33+1), Василий Галактионов, Ильяс Зинатулин, Кирилл Крючков, Павел Немтин, Алина Пайлозян, Олег Батухтин, Concrete Jungle, МарияХолмогорова, Сергей Черкасов, Евгений Макеев, Федор Морозов, Ольга Калюжная, Геннадий Омельченко, Владимир Погребняк, Виктор Хмелик, Александр Киряхно, Виктор Серов, Лилия Зинатулина, Сергей Кирьянов, Денис Коробов, Андрей Дмитренко, Алексей Сухов, Лёня Круткин, Рюрик Тушкин, Отец, Сергей Симаков, Константин Шульга.