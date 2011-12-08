О строительстве нового кампуса ДВФУ на о. Русском выпущен документальный фильм

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря, ZRPRESS. Завершена работа над документальным фильмом в четырех частях о ходе строительства нового кампуса ДВФУ в бухте Аякс на острове Русском. Фильм изготовлен по заказу приморской проектной организации ООО «Проект Строй», которая в настоящее время ведет работу по разработке нового проекта застройки полуострова Саперный острова Русский. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России».

В четырех частях фильма — «Начало проектирования», «Начало строительства», «Очертания будущего» и «Университет, в который мы верим» — можно увидеть, как развивался проект нового кампуса ДВФУ. Хронометраж каждой части составляет 3–4 минуты.

В фильме использованы ранее не публиковавшиеся фотографии бухты Аякс до начала строительства, которые более трех лет хранились в архиве ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России». Благодаря снимкам, сделанным в июне 2008 года — мае 2009 года, зритель может увидеть, какой была бухта Аякс до начала строительства. В качестве консультанта фильма выступил пресс-секретарь ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России» Александр Огневский. Консультации представителя дирекции были необходимы для соблюдения правильной хронологии стройки кампуса ДВФУ — от этапа проектирования до этапа работ по отделке помещений. Четыре части фильма дают полное представление о том, как разворачивалась и развивалась стройка на острове Русском, с какими трудностями сталкивались строители, что пришлось преодолевать для того, чтобы грандиозный проект нового кампуса ДВФУ стал реальностью.