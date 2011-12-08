Ректор ДВФУ вошел в состав Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля, ZRPRESS. Указ о новом составе Совета подписан 14 июля 2011 года.

Президент подписал новый Указ «Об утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию» и распоряжение «Об утверждении состава президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию». В новый Совет вошел ректор ДВФУ, доктор технических наук Владимир Миклушевский. Кроме того, в состав Совета вошел еще один представитель Дальневосточного федерального университета и ДВО РАН — Андрей Адрианов, директор Института биологии моря имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН, заместитель председателя ДВО РАН, заместитель директора Школы естественных наук ДВФУ, академик, доктор биологических наук.

В сфере компетенции Совета по науке, технологиям и образованию — широкий круг вопросов, имеющих важное государственное значение. Так, основные задачи Совета — выработка предложений Президенту Российской Федерации по определению приоритетных направлений государственной научно-технической и инновационной политики, государственной политики в области образования; проведение по поручению Президента РФ экспертизы проектов федеральных законов и нормативных правовых актов по вопросам государственной научно-технической и инновационной политики и подготовка соответствующих предложений; рассмотрение вопросов, касающихся присуждения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, премий Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых; выработка предложений по вопросам взаимодействия Российской академии наук, отраслевых академий, иных российских научных организаций и образовательных учреждений с зарубежными и международными научными и образовательными организациями и многое другое, что касается науки и образования в РФ.