Строительство моста на остров Русский переходит в решающую стадию

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля, ZRPRESS.

Генеральный подрядчик строительства объекта - ООО УСК "Мост".

Напомним, мост на остров Русский будет одним из крупнейших вантовых мостов в мире, его центральный пролет длиной 1 104 метра станет рекордным в мировой практике мостостроения. У этого моста будут самые высокие пилоны и самые длинные ванты. Общий вес вантовой системы составит 3,5 тысячи тонн.

Ввод моста в эксплуатацию обеспечит надежное транспортное сообщение материковой части Владивостока с островными территориями, это создаст предпосылки для расширения города в южном направлении.

В строительстве моста принимают участие приморские компании. Как подчеркивает губернатор Приморского края Сергей Дарькин, строители края, занятые на объектах саммита АТЭС, получают уникальный опыт, который позволит им успешно конкурировать с российскими и зарубежными строительными компаниями, а также участвовать в реализации других крупных проектов в России и за рубежом.