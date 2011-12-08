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Строительство моста на остров Русский переходит в решающую стадию
Генеральный подрядчик строительства объекта - ООО УСК "Мост".
Напомним, мост на остров Русский будет одним из крупнейших вантовых мостов в мире, его центральный пролет длиной 1 104 метра станет рекордным в мировой практике мостостроения. У этого моста будут самые высокие пилоны и самые длинные ванты. Общий вес вантовой системы составит 3,5 тысячи тонн.
Ввод моста в эксплуатацию обеспечит надежное транспортное сообщение материковой части Владивостока с островными территориями, это создаст предпосылки для расширения города в южном направлении.
В строительстве моста принимают участие приморские компании. Как подчеркивает губернатор Приморского края Сергей Дарькин, строители края, занятые на объектах саммита АТЭС, получают уникальный опыт, который позволит им успешно конкурировать с российскими и зарубежными строительными компаниями, а также участвовать в реализации других крупных проектов в России и за рубежом.
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