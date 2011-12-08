Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Фабрика" моделей, или Как стать звездой подиума
- Скажите, если я не подхожу под стандарты 90-60-90, у меня есть шанс стать моделью?
Многим высоты подиума кажутся недосягаемыми, но Жанна СЫЧЕВА, директор модельного агентства "Maxi-M", убеждена, что каждый человек способен стать звездой.
- Жанна, откройте самый главный секрет, как обычные девушки превращаются в супермоделей?
- Для этого необходимо выбрать надежное модельное агентство, которое существует на рынке не менее пяти лет. Ни в коем случае не стоит обращаться в так называемые школы-"скороспелки". Они гонятся за ежесекундной прибылью и дискредитируют все добрые начинания. Затем нужно окончить школу моделей. Это учебное заведение уникально и не похоже ни на одно другое. В нем получают знания по тем дисциплинам, которые пригодятся в жизни каждому человеку. Это психология (в т.ч. психология спорта), диетология, фото- и видеотренинг, основы современной хореографии и этикета, дефиле, искусство макияжа, навыки ассертивного поведения, актерское мастерство. Выпускники школы прекрасно разбираются в моде, не ходят с "горбатой" спиной, могут сами подобрать себе имидж для любой ситуации. Они становятся более уверенными, ведь школа моделей помогает избавиться от необоснованных комплексов, которые есть у каждого человека, и по достоинству оценить себя. Последний шаг, который необходимо предпринять, - это сделать профессионально выполненные с учетом модельной специфики фотографии (портфолио). Дальше начинается наша работа. Мы выступаем в роли продюсеров и рассылаем фото девушек нашим партнерам-заказчикам: местным и зарубежным. Наше агентство работает с Францией, Италией, Сингапуром, Таиландом, Японией, США, странами СНГ.
- Действительно у каждого человека есть шанс стать моделью?
- Да, шанс есть. Конечно, немаловажную роль играют природные факторы: рост и вес. Но часто бывает так, что выгодный контракт подписывает не та, которая выше, а та, которая каждый день работает над собой, ведет здоровый образ жизни, не забывает о спорте, правильном питании. Ведь если девушка не подходит под параметры 90-60-90, всегда есть возможность похудеть. Была бы только сила воли, чтобы отказаться от жирных пирожных и чипсов! Также модель должна быть пунктуальна. Случается и такое, что съемочной группе приходится несколько часов ждать звезду! Еще одним обязательным условием успешной карьеры модели является знание английского языка.
- Как вы относитесь к профессии модели?
- Безусловно, это красивая и гламурная профессия. Но, рассматривая страницы журнала, где девушки непринужденно улыбаются, не стоит думать, что быть моделью легко. Вы даже не представляете, как они устают после 6, а то и 10 кастингов подряд. Девушки приходят домой в 23.00. А ведь многим еще предстоит выучить уроки, привести себя в порядок и уснуть не позже 23.30, иначе темных кругов под глазами не избежать. Завтра наступит новый не менее напряженный день. Но, как говорят, чем тяжелее путь, тем сладостнее победа. А она действительно сладка. На днях три наших модели подписали контракт с французами. Завтра они улетают в Париж - центр мировой моды, а это, как вы сами понимаете, огромные перспективы и возможности. Особенно хочется выделить из этих трех девушек Ирину ГРЕТЧЕНКО. Она не побоялась принять участие в конкурсе "Мисс Приморье", хотя до этого никогда не ходила в школу моделей. Отборочный тур девушка не прошла, но судьба преподнесла ей другой подарок: французы, увидев Иру, сказали: "Нам нужна именно она!" Вот так обычная девушка стала супермоделью.
К сожалению, работать моделью невозможно на протяжении всей жизни. И у каждой девушки наступает такой период, когда она понимает: ее карьера окончена. Обычно это происходит в 30 лет, но точно назвать возраст, в котором модели "уходят на пенсию", нельзя. Ведь многие женщины в 40 лет выглядят более привлекательно, чем 15-летние девочки-подростки.
- Ваши пожелания читательницам нашей газеты, среди которых, возможно, есть и будущие модели...
- Милые девушки, верьте в себя, стремитесь к своим мечтам, не бойтесь никаких трудностей. И, конечно, следите за собой, тогда на улицах нашего города станет больше красивых женщин.
Новости тематики
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
Новости раздела
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде