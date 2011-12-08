"Фабрика" моделей, или Как стать звездой подиума

- Скажите, если я не подхожу под стандарты 90-60-90, у меня есть шанс стать моделью?

Многим высоты подиума кажутся недосягаемыми, но Жанна СЫЧЕВА, директор модельного агентства "Maxi-M", убеждена, что каждый человек способен стать звездой.

- Жанна, откройте самый главный секрет, как обычные девушки превращаются в супермоделей?

- Для этого необходимо выбрать надежное модельное агентство, которое существует на рынке не менее пяти лет. Ни в коем случае не стоит обращаться в так называемые школы-"скороспелки". Они гонятся за ежесекундной прибылью и дискредитируют все добрые начинания. Затем нужно окончить школу моделей. Это учебное заведение уникально и не похоже ни на одно другое. В нем получают знания по тем дисциплинам, которые пригодятся в жизни каждому человеку. Это психология (в т.ч. психология спорта), диетология, фото- и видеотренинг, основы современной хореографии и этикета, дефиле, искусство макияжа, навыки ассертивного поведения, актерское мастерство. Выпускники школы прекрасно разбираются в моде, не ходят с "горбатой" спиной, могут сами подобрать себе имидж для любой ситуации. Они становятся более уверенными, ведь школа моделей помогает избавиться от необоснованных комплексов, которые есть у каждого человека, и по достоинству оценить себя. Последний шаг, который необходимо предпринять, - это сделать профессионально выполненные с учетом модельной специфики фотографии (портфолио). Дальше начинается наша работа. Мы выступаем в роли продюсеров и рассылаем фото девушек нашим партнерам-заказчикам: местным и зарубежным. Наше агентство работает с Францией, Италией, Сингапуром, Таиландом, Японией, США, странами СНГ.

- Действительно у каждого человека есть шанс стать моделью?

- Да, шанс есть. Конечно, немаловажную роль играют природные факторы: рост и вес. Но часто бывает так, что выгодный контракт подписывает не та, которая выше, а та, которая каждый день работает над собой, ведет здоровый образ жизни, не забывает о спорте, правильном питании. Ведь если девушка не подходит под параметры 90-60-90, всегда есть возможность похудеть. Была бы только сила воли, чтобы отказаться от жирных пирожных и чипсов! Также модель должна быть пунктуальна. Случается и такое, что съемочной группе приходится несколько часов ждать звезду! Еще одним обязательным условием успешной карьеры модели является знание английского языка.

- Как вы относитесь к профессии модели?

- Безусловно, это красивая и гламурная профессия. Но, рассматривая страницы журнала, где девушки непринужденно улыбаются, не стоит думать, что быть моделью легко. Вы даже не представляете, как они устают после 6, а то и 10 кастингов подряд. Девушки приходят домой в 23.00. А ведь многим еще предстоит выучить уроки, привести себя в порядок и уснуть не позже 23.30, иначе темных кругов под глазами не избежать. Завтра наступит новый не менее напряженный день. Но, как говорят, чем тяжелее путь, тем сладостнее победа. А она действительно сладка. На днях три наших модели подписали контракт с французами. Завтра они улетают в Париж - центр мировой моды, а это, как вы сами понимаете, огромные перспективы и возможности. Особенно хочется выделить из этих трех девушек Ирину ГРЕТЧЕНКО. Она не побоялась принять участие в конкурсе "Мисс Приморье", хотя до этого никогда не ходила в школу моделей. Отборочный тур девушка не прошла, но судьба преподнесла ей другой подарок: французы, увидев Иру, сказали: "Нам нужна именно она!" Вот так обычная девушка стала супермоделью.

К сожалению, работать моделью невозможно на протяжении всей жизни. И у каждой девушки наступает такой период, когда она понимает: ее карьера окончена. Обычно это происходит в 30 лет, но точно назвать возраст, в котором модели "уходят на пенсию", нельзя. Ведь многие женщины в 40 лет выглядят более привлекательно, чем 15-летние девочки-подростки.

- Ваши пожелания читательницам нашей газеты, среди которых, возможно, есть и будущие модели...

- Милые девушки, верьте в себя, стремитесь к своим мечтам, не бойтесь никаких трудностей. И, конечно, следите за собой, тогда на улицах нашего города станет больше красивых женщин.